Kreis Olpe – Metzger und Bäcker erhalten großen Ehrenpreis

Kreis Olpe. Das Land NRW zeichnet 90 Betriebe aus dem Lebensmittelhandwerk mit dem Ehrenpreis aus. Zwei Betriebe sind aus dem Kreis Olpe.

Die Auszeichnung „Meister.Werk.NRW“ ist eine Anerkennung des Landes und der Lebensmittelhandwerksverbände für besondere wirtschaftliche und kulturelle Leistungen: 45 Bäckereien, 22 Fleischereien, 15 Konditoreien und acht Brauereien erhalten in diesem Jahr für ihre Produkte und ihre Betriebsführung den Ehrenpreis des Landes von Silke Gorißen, Ministerin für Landwirtschaft- und Verbraucherschutz. Die Preisverleihung fand am 24. April 2023 im festlichen Rahmen in Düsseldorf statt. Aus dem Kreis Olpe wurden folgende Betriebe ausgezeichnet:

Metzgerei und Partyservice Weber , Wenden

, Wenden Bäckerei Sangermann, Olpe

Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin Silke Gorißen: „Das Lebensmittelhandwerk ist eine tragende Säule in Nordrhein-Westfalen und ein Garant für Arbeit und Ausbildung auf Top-Niveau: Die Betriebe bewahren und fördern das Wissen um die handwerkliche Herstellung regionaler Produkte. Sie stehen für Nähe, Qualität und Verantwortung und tragen maßgeblich zur Nahversorgung mit hochwertigen Lebensmitteln bei. Diese herausragenden Leistungen des Lebensmittelhandwerks würdigen wir gern mit dem Ehrenpreis ‚Meister.Werk.NRW‘.“

Die Preisträger erhalten nicht nur für ihre Erzeugnisse, sondern auch für ihre verantwortungsvolle und nachhaltige Betriebsführung die Auszeichnung. So ist zum Beispiel neben einem selbst hergestellten Sortiment und regionalen Spezialitäten auch die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen ein wesentliches Kriterium.

Die Auszeichnung „Meister.Werk.NRW – Nähe – Verantwortung – Qualität – Das Lebensmittelhandwerk“ stellt die umfassenden Leistungen des Lebensmittelhandwerks bei der Herstellung und für die Gesellschaft in den Mittelpunkt und verankert sie so stärker in der öffentlichen Wahrnehmung. „Der Wettbewerb soll den Verbraucherinnen und Verbrauchern deutlich machen: Handwerkliche Produkte sind keine Alltäglichkeit, sondern ihre traditionelle Herstellung ist eine Kunst und sie machen die wirtschaftliche und kulturelle Stärke Nordrhein-Westfalens aus“, so Ministerin Gorißen bei der Preisverleihung in Düsseldorf. Viele Betriebe pflegen die traditionellen Herstellungsweisen und entwickeln daraus ihre Erzeugnisse.

