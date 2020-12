Kreis Olpe: Neue Hoffnung für ALS-Patienten

Rothemühle. Die Behandlung der bisher unheilbaren ALS-Krankheit könnte Realität werden, aber für die weitere Forschung werden Spenden benötigt.

Es ist ein schweres Schicksal, das Thorsten Voss mit sich trägt. Der Mann aus Rothemühle ist an ALS erkrankt. Die Amyotrophe Lateralsklerose nimmt den Menschen nach und nach die Kraft. Das Laufen. Das Sprechen. Das Schlucken – und auch das Atmen wird schwieriger. Doch der Mann gibt nicht auf. Er steckt seine ganze Energie in die ALS-Forschung. Seit Gründung seiner Spendeninitiative Sternenlicht (unsere Zeitung berichtete) unterstützt er die Arbeit der ALS Forschungsgruppe unter der Leitung von Prof. Dr. med. Jochen Weishaupt. Und nun gibt es großartige Erfolge.

Direkte Unterstützung

Prof. Weishaupt war zuletzt acht Jahre als Oberarzt an der Universitätsklinik Ulm tätig und lehrte als Professor für Neurodegeneration an der dortigen Universität. Des Weiteren war er Leiter der molekularen ALS Forschung am ALS Zentrum in Ulm. Diese Forschungstätigkeit hat Thorsten Voss seit Gründung der Initiative zunächst über die Charcot Stiftung der Universität Ulm dank vieler Spender bereits erfolgreich unterstützt. „2018 haben Prof. Weishaupt und Dr. Brenner das ALS Gen entdeckt, das bei mir selbst die Krankheit ausgelöst hat“, erzählt Thorsten Voss. „Es ist mir wichtig, die ALS Forschung, insbesondere die Arbeit an diesem Gen mitzuverfolgen und mit Hilfe der Initiative direkt zu unterstützen.“

Forschung voran treiben

Im Juli dieses Jahres wechselten Prof. Weishaupt und Dr. David Brenner an die Universitätsklinik der Universitätsmedizin in Mannheim (UMM). Die UMM vertieft ihre Expertise zu Neurodegenerativen Erkrankungen wie ALS, Parkinson oder Chorea Huntington. Dazu hat die Neurologische Klinik eine neue Sektion unter der Leitung von Prof. Weishaupt gegründet, die Erforschung und Behandlung dieser bisher noch unheilbaren Krankheiten vorantreiben soll.

An der UMM Mannheim sieht der Neurologe sehr gute Voraussetzungen für die Erforschung, Entwicklung und Anwendung solcher Therapien. Bei neurodegenerativen Erkrankungen gehen je nach Erkrankung unterschiedliche Nervenzelltypen in unterschiedlichen Hirnregionen nach und nach zugrunde. Bei der ALS sind die sogenannten Motoneurone betroffen, die für die Muskelbewegungen verantwortlich sind. Die Erkrankten leiden unter Lähmungen sowie Muskelschwund.

Von links: Dr. Kanchi Weishaupt (Assistenzärztin), Frau Samira Maxhuni (Technische Assistentin), Dr. Rüstem Yilmaz (Wissenschaftler), Prof. Dr. Jochen Weishaupt (Sektionsleiter), Dr. Rosanna Parlato (Wissenschaftlerin), Dr. David Brenner (Assistenzarzt). Foto: Privat / WP

Neue Ära

Bisher konnten die Symptome nur gelindert werden, aber die zugrundeliegende Erkrankung ist kaum beeinflussbar. Dies könnte sich aber grundlegend ändern, indem die dafür verantwortlichen Genveränderungen korrigiert werden. Der Neurologe erwartet bahnbrechende Veränderungen auf diesem Feld.

„Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Ära der Behandlung von neurodegenerativen Erkrankungen. Den Untergang der Nervenzellen wollen wir bekämpfen, indem wir die dafür verantwortlichen Gene stilllegen“, beschreibt Weishaupt, wie zukünftige Gentherapien wirken sollen. „Dies ist nicht mehr nur Zukunftsmusik. Die Ergebnisse neuester klinischer Studien machen Hoffnung, dass wir voraussichtlich schon nächstes Jahr eine spezifische Ursache der ALS wirksam behandeln können.“

Die Arbeit in der ALS Forschung ist jedoch erheblich von Spenden abhängig, da es nach wie vor an öffentlichem Interesse und Unterstützung mangelt.

Von Spenden abhängig„Das Projekt, welches ich in Mannheim unterstütze, macht aktuell erhebliche Fortschritte und ich befinde mich in regelmäßigem direkten Dialog mit Prof. Weishaupt“, so Thorsten Voss. „Ich hoffe, dass ich diese wichtige entscheidende Entwicklung durch meine Initiative und weitere Spender auch weiterhin unterstützen kann. Es liegt mir sehr am Herzen und gibt mir Kraft bei dieser schweren Krankheit und in dieser schwierigen Zeit. Und es gibt zukünftig Erkrankten endlich Hoffnung.“

Hier ist Daten für Spendenwillige:

Empfänger: Medizinische Fakultät Mannheim, Verwendungszweck: 73000294 STERNENLICHT;IBAN: DE40 6005 0101 0004 6163 42 BIC: SOLADEST600.

Bei Bedarf stellt die Medizinische Fakultät gerne eine Spendenquittung aus. Hierzu ist Kontaktaufnahme per E-Mail erforderlich: Die e-Mail-Adresse lautet: alsspendeninitiativesternenlicht@web.de

Kontaktdaten der Spezialambulanz UMM Mannheim für Betroffene: Tel. 0621-3832442 oder 3832918.