Kreis Olpe: Neues Format - Auf einen Kaffee mit der Polizei

Die Polizei im Kreis Olpe, hier die 15 neuen Kommissaranwärterinnen und -anwärter, möchte mit den Bürgern ins Gespräüch kommen. Am Samstag, 16. September, heißt es auf dem Markplatz Olpe: „Coffee with a Cop.“

Olpe/Kreis Olpe. Coffee with a Cop - nach US-Vorbild schenkt die Polizei an einem historischen Kaffeemobil Getränke aus, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Die Kreispolizeibehörde Olpe lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu der Veranstaltung „Coffee with a cop“ (zu gut deutsch: Auf einen Kaffee mit der Polizei) ein.

Diese besondere Aktion findet am kommenden Samstag, 16. September, statt. Dann steht auf dem Marktplatz in Olpe von 9 bis 13 Uhr ein historisches Kaffeemobil, das als Anlaufstelle für alle dient, die ein Anliegen oder Fragen an die Polizei haben oder die einfach mal mit den Beamtinnen und Beamten ins Gespräch kommen wollen.

+++ Lesen Sie auch: Trecker-Treffen in Brün: Auf drei Hektar viele wunderbare Oldies auf vier Rädern +++

„Coffee with a cop“ heißt die Veranstaltung. Diese Format stammt ursprünglich aus den USA und wird auf Initiative des Düsseldorfer Innenministeriums NRW seit einiger Zeit auch in Nordrhein-Westfalen durchgeführt.

Beschäftigte der Polizei nehmen sich dann fernab vom stressigen Alltag die Zeit für die Bürgerinnen und Bürger, laden sie zu einer kostenlosen Kaffeespezialität, einem Kakao oder einer Tasse Tee ein und kommen so mit ihnen in zwangloser Atmosphäre ins Gespräch.

Neben Beamtinnen und Beamten der Polizeiwache werden unter anderem auch Expertinnen und Experten der Kriminalprävention und der Verkehrsunfallprävention vor Ort sein und können zu allen Fragen kompetente Anworten geben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe