Kreis Olpe: Nur wenige Corona-Einsätze für die Polizei

Kreis Olpe. Die Kreispolizeibehörde Olpe ist in der Coronazeit gut aufgestellt. Von Covid 19 ist man bisher weitgehend verschont geblieben.

Die Kolleginnen und Kollegen der Kreispolizeibehörde Olpe sind bislang weitgehend von Covid 19 verschont geblieben. „Zurzeit haben wir einen Corona-Fall, der aber keine Auswirkungen auf den Dienstbetrieb hat. Weitere Quarantänefälle haben wir nicht. Es gab zu Beginn der Corona-Pandemie wenige Infizierungen, die außerhalb des Dienstes entstanden sind“, sagte Pressesprecher Michael Klein auf Anfrage unserer Redaktion.

Die Polizei sei gut aufgestellt. Organisationsänderungen seien zu Beginn der Pandemie eingeführt und die Maßnahmen durchgängig bis heute aufrechterhalten worden: „Dazu gehören das Bilden sogenannter Kohorten sowie die Nutzung von Home Office. Geblieben sind auch die Hygienemaßnahmen, insbesondere im Umgang mit dem Besucherverkehr.“ Für die Beamten des Streifendienstes ändere sich an einem Dritteldienst (Schichtdienst) soweit nichts, so Klein: „Die in den Dienststellen tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versehen regulären Tagesdienst. Wo es möglich ist, wird Home Office angeboten.“

Zur Frage, ob es denn bei der Polizei Angst vor einer Ansteckung bei „hautnahen“ Einsätzen, wie zum Beispiel Festnahmen, gebe, sagte Michael Klein: „Die Kolleginnen und Kollegen werden diese Frage unterschiedlich beantworten. Das ordnungsgemäße Tragen vorhandener Schutzausrüstung mindert die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung. Trotzdem sind sie angehalten, in entsprechenden Einsatzsituationen lageangepasst vorzugehen.“

Bei Verstößen gegen die Corona-Verordnungen seien grundsätzlich Gesundheitsamt und Ordnungsbehörden der Kommunen zuständig, so der Polizei-Sprecher: „ Die Polizei leistet gegebenenfalls Vollzughilfe, wenn das Ordnungsamt auf renitente Maskenverweigerer oder Personen trifft, die sich zum Beispiel entgegen der Gebote bzw. Verbote in der Öffentlichkeit treffen und feiern. Außerdem dann, wenn keiner erreichbar ist oder die Möglichkeiten der Ordnungsbehörden erschöpft sind.“

Schwerpunkte für Streifen

Und: „Unter Berücksichtigung der Pandemiesituation beziehen wir örtliche Schwerpunkte in unsere Streifentätigkeit mit ein, um auf diese Weise die Präsenz und Interventionsmöglichkeit bei Verstößen gegen die Coronaschutz-Verordnung zu erhöhen. Dabei konzentriert sich die Polizei auf Verstöße gegen die Kontakt- und Aufenthaltsbeschränkungen in der Öffentlichkeit. Grundsätzlich haben wir als Polizei bisher nur eine geringe Anzahl von Einsätzen.“

Insgesamt gebe es in der Coronazeit einen Rückgang der Anzeigen bei der Polizei, so Michael Klein. Nun in der dunklen Jahreszeit ist ja eigentlich Hochkonjunktur für Einbrecher. Der Polizei-Sprecher dazu: „Die Fallzahlen im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls sind gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Das hat sicherlich auch etwas mit der Tatsache zu tun, dass Bürgerinnen und Bürger zu Hause sind. Die Entwicklungen für die anstehende dunkle Jahreszeit können wir aber noch nicht absehen.“.