Kreis Olpe: Personenschifffahrt verzichtet bald auf Diesel

Kreis Olpe. Die Personenschifffahrt verzichtet künftig auf den Dieselantrieb und wird nur mit Elektromotoren und Öko-Strom unterwegs sein.

Nach einem halben Jahrhundert hat der Verbrennungsmotor auf den Sauerländer Seen ausgedient: Die Lux-Werft und Schifffahrt GmbH wird Ihre Flotte auf vollelektrischen Antrieb umrüsten. Künftig wird dem Trend nach klimaneutraler Mobilität gefolgt und emissionsfrei über den Bigge-, Sorpe- und Hennesee geschippert. Wegen Lieferengpässe verschiebt sich der Plan aber um eine Saison.„Die Zeit ist nun reif“, sagt Dr. Rainer Miebach, Geschäftsführer der Lux-Werft in Mondorf bei Bonn. „Nachhaltig, sauber und möglichst klimafreundlich zu sein, gehört nicht nur zu unseren Unternehmenswerten, sondern auch zu den Trends eines modernen Tourismus.“

Die Schifffahrt leiste damit auch einen Beitrag und eine Chance für die Urlaubsregion Sauerland. Trotz pandemiebedingter Umsatzrückgänge werde das Familienunternehmen in die klimafreundliche Antriebstechnik seiner sauerländer Flotte investieren.

Umbau in der Winterpause

Die rasante Entwicklung der Technik erfülle nun die Voraussetzung für einen uneingeschränkten und wirtschaftlichen Betrieb. Der gewonnene Förderaufruf des Bundesverkehrsministeriums habe diesen Schritt nun noch beschleunigt. Lieferengpässe lassen Umbau erst im Winter 2022/2023 zu Der Schiffbauingenieur drückte in den vergangenen Monaten aufs Tempo und wird nun dabei ausgebremst. Die interne Planung, schon in der Saison 2022 mit grüner Energie die Schifffahrt auf den Seen zu betreiben, wird nicht aufgehen. „Die Lieferanten haben wie in vielen anderen Branchen Lieferengpässe“, berichtet Dr. Rainer Miebach, „zum Teil haben wir bei diversen Elektronikteilen Lieferzeiten von mehr als 20 Wochen“. So erfolgt der Umbau nun in der Winterpause 2022/2023.

Apropos Batterien: Das Flaggschiff vom Biggesee, die 54 Meter lange und fast zwölf Meter breite MS Westfalen mit einer Kapazität von bis zu 750 Personen an Bord, tauscht den 10.000-Liter-Dieseltank gegen 20 Tonnen Batterien, die nachts am Liegeplatz in Sondern geladen werden. Damit kann der Tagesbetrieb gesichert werden. Der Energieträger Strom ist dabei teuer als der Diesel. Dafür sind die Wartungs- und Instandhaltungskosten für der Betrieb mit Elektromotoren deutlich geringer. „Und der Motor hat einen besseren Wirkungsgrad und steuert exakter“, nennt der Geschäftsführer nur einen Vorteil. Viele Schmiermittel fallen weg – unter dem Strich steigen die Betriebskosten minimal, die Klimabilanz hingegen ist sehr gut. Öko-Strom statt Diesel: 166 Tonnen CO²-Einsparung bei der MS Westfalen Um im Naturschutz- und Naturerlebnis-Gebiet Bigge-Listertal zu bleiben, schwingt bei der Berechnung von Dr. Rainer Miebach gewisser Stolz mit: „Wir werden mit der MS Westfalen rund 166 Tonnen CO² im Jahr einsparen.“

Für ein neues Image

Bei den kleineren Schiffen am Sorpesee und am Hennesee sind es rund 110 bzw. 80 Tonnen CO²-Einsparung. Alle drei Schiffe werden ab der Saison 2023 ausschließlich mit Öko-Strom gespeist. Das Galerieschiff am Möhnesee und das Andockschiff MS Körbecke sowie die MS Bigge sollen zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls auf E-Antrieb umgerüstet werden. Im Rahmen des Umbaus der Schiffsantriebe wird zusätzlich auch in die Optik investiert und konzeptionell das Angebot an die heutigen Bedürfnisse der Fahrgäste optimiert. „Das Image als Ausflugsdampfer soll ad-acta gelegt werden. Wir werden aus der Personenschifffahrt die moderne, nachhaltige Erlebnisschifffahrt konzipieren“, sagt Nicole Keseberg als Leiterin der Biggesee-Schifffahrt. Gemeinsam mit Ihrem Team und den Pächtern der anderen drei Sauerländer Seen werden derzeit Konzepte für die Post-Corona-Zeit entwickelt.

