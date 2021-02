Kreis Olpe: Polizei meldet zwei Glatteisunfälle am Morgen

Kreis Olpe. In der Westfälischen Straße in Olpe und in der Brenscheder Straße in Oedingen gab es glatteisbedingte Unfälle. Ansonsten blieb es ruhig.

Die Polizei meldet am Montagmorgen zwei Glatteisunfälle im Kreis Olpe. In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es gegen drei Uhr in der Westfälischen Straße in Olpe zu einem Unfall, bedingt durch eine glatte Fahrbahn. Glücklicherweise entstand nur ein Sachschaden. Gut zwei Stunden später wurde die Polizei aus den gleichen Gründen nach Oedingen in die Brenscheder Straße gerufen, hier verletzte sich eine Autofahrerin leicht.

Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben und unter anderem auch im Kreis Olpe vor Glatteisunfällen gewarnt. In Ostwestfalen oder im Hochsauerlandkreis zählte die Polizei am Morgen schon einige Unfälle. Im Kreis Olpe blieb es mit den zwei genannten Ausnahmen hingegen ruhig.