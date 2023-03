Kreis Olpe: Lenscheid wird für Motorräder wieder gesperrt

Kreis Olpe/Rönkhausen. Die L 687 bei Rönkhausen ist ein Sorgenkind der Unfallkommission. Jetzt reagieren Polizei und Kreis erneut mit einer teilweisen Streckensperrung.

Auch in diesem Jahr wird der Lenscheid (L 687) wieder für Motorräder teilweise gesperrt. Das teilt der Kreis Olpe in einer Presseerklärung mit. Die Unfallkommission des Kreises Olpe habe erneut beschlossen, die Landesstraße 687 zwischen Rönkhausen und der Grenze zum Hochsauerlandkreis vom 1. April bis 31. Oktober an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen in Fahrtrichtung Sundern für Motorräder zu sperren.

Die Sperrung werde mit dem Verkehrszeichen 255 gekennzeichnet und gelte daher für Motorräder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas. Die Motorroller fielen entweder unter die Kleinkrafträder oder die Mofas. Der Kreis Olpe erklärt: „In der Vergangenheit war die Zahl der Motorradunfälle auf dieser kurvenreichen Strecke trotz umfangreicher Maßnahmen wie Geschwindigkeitsbeschränkung, Überholverbot, Richtungstafeln, Schutzplanken mit Unterfahrschutz und Rüttelstreifen nicht zurückgegangen.“

Von 2009 bis 2019 ereigneten sich auf diesem Streckenabschnitt 61 Unfälle unter Beteiligung von Krafträdern, von denen 57 von Kradfahrerinnen bzw. Kradfahrern verursacht wurden. Fünf Motorradfahrer starben dabei. Weiterhin sind 39 Schwerverletzte und 20 Leichtverletzte zu beklagen. Häufigste Unfallursache war nicht angepasste Geschwindigkeit.

Unfallzahlen sollen deutlich gesenkt werden

Bereits 2020 hatte die Unfallkommission beschlossen, die L 687 für Motorradfahrer in Fahrtrichtung Sundern zu sperren. In der Unfallauswertung für 2020 hat sich herausgestellt, dass in der gesperrten Fahrtrichtung keine Unfälle mehr registriert wurden. In der nicht gesperrten Fahrtrichtung talwärts ereigneten sich im Vergleich zu den Vorjahren weniger Unfälle: drei Alleinunfälle mit zwei Schwerverletzten und einem Leichtverletzen. Noch günstiger fällt die polizeiliche Unfallauswertung für das Jahr 2021 aus: Die Polizei registrierte auf diesem Streckenabschnitt keine Motorradunfälle. Im Jahr 2022 ist ein Alleinunfall zu verzeichnen.

„Mit der einseitigen Sperrung wollen wir die Unfallzahlen dauerhaft senken“, erklärt Miriam Schneider, Leiterin des Straßenverkehrsamtes des Kreises Olpe. „Die Polizei wird das Verbot weiterhin konsequent überwachen, weil die Erfahrungen aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 gezeigt haben, dass die Kradfahrer ansonsten das Verbot oft missachten. Die Unfallentwicklung auf der L 687 wird die Unfallkommission auch in diesem Jahr genau beobachten und Anfang 2024 über das weitere Vorgehen beraten.“

