Kreis Olpe: Polizei sucht zwei flüchtige Unfallfahrer

Olpe/Lennestadt. In Olpe und Lennestadt sind zwei geparkte Autos angefahren worden. Die Verursacher flüchteten, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Nach zwei Unfallfluchten im Kreis Olpe sucht die Polizei nach dem Wochenende die Verursacher. Am Bahnhof in Olpe war ein BMW der 3er-Serie am Samstag von 8.30 bis 21 Uhr abgestellt, als er von einem Unbekannten beschädigt wurde. In Lennestadt stellte ein Autofahrer Schäden an seinem Audi A6 fest, der im Zeitraum von Donnerstag bis Montag am Marktplatz geparkt war.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter 02761/9269-0.

+++ Corona-News aus dem Kreis Olpe: Vierte Welle kommt auf Intensivstationen an +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe