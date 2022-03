Kreis Olpe: Projekt: Zugewanderte erzählen ihre Geschichte

Kreis Olpe. Die Vielfalt der Region Südwestfalen: Im Rahmen eines Projektes erzählen zugewanderte Menschen ihre Geschichte. Weitere Interessenten gesucht.

Der Verein „Willkommen in Olpe“ startet seine Website zu dem Projekt „Erzähle Deine Geschichte“. Das Projekt steht für die Vielfalt der Region Südwestfalen. Hier erzählen und zeigen Menschen, die der Region zugewandert sind, ihre Geschichte. Zentraler Ansatz dabei ist, dass die Menschen ihre Geschichte selbst erzählen und darstellen. Sie präsentierten eigenmächtig und aus ihrer Perspektive die wichtigsten Aspekte ihres Ankommens in der neuen Heimat Südwestfalen. Bei dem Prozess wurden sie von der Autorin und Anthropologin Barbara Peveling und dem Fotografen Dirk Vogel konstruktiv begleitet.

Die unterschiedlichen Autoren zeigen auf der Webseite www.geschichten-aus-suedwestfalen.de mit ihren individuellen Stimmen die kulturelle Vielfalt in Südwestfalen. Die verfassten, authentischen Geschichten sind nicht nur ein wichtiges Zeitzeugnis regionaler, und darüber hinaus auch deutscher, sowie europäischer Geschichte, sie zeichnen zudem auch die Aktualität mit großer Brisanz nach. In den gesammelten Geschichten wird über Flucht aus Afghanistan, die Lebensrealität alleinerziehender türkischer Frauen in Deutschland genauso erzählt, wie von der Einwanderung nach Deutschland, in einer Zeit, als Länder wie Spanien noch gar nicht Teil der EU waren. Des Weiteren sind Erzählungen aus ehemaligen Ländern der Sowjetunion zu lesen, es wird sogar die Flucht über die deutsch-deutsche Grenze mit einer Trommel erzählt.

Allen Geschichten ist gemein, dass sie sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart sprechen lassen und auch eine Perspektive des positiven Ankommens, eine Kultur des Willkommens und des Zusammenlebens skizzieren. „Wir sind von den individuellen Geschichten sehr berührt“, so Marie Ting, Vorsitzende des Vereins „Willkommen in Olpe“. „Und wir sind dankbar, dass wir das Projekt gemeinsam mit vielen Partnern realisieren konnten!“ Hinter dem Projekt stehen neben dem Verein auch die Initiative „Jüdisch in Attendorn“, der Kreis Olpe und das Kommunale Integrationszentrum, die Stadt Olpe und die Stadt Attendorn sowie der Verein „Miteinander in Olpe“ und die Sparkasse Olpe-Wenden-Drolshagen. Im Besonderen ermöglicht wurde das Projekt durch das nordrhein-westfälische Heimatministerium sowie die Kulturregion Südwestfalen.

Das Projekt geht nun in die zweite Runde und der Verein „Willkommen in Olpe“ lädt alle Interessierten ein, sich einzubringen. „Nun soll das Projekt weiterwachsen“, so Ting. So werden erneut Menschen gesucht, die nun ihre Geschichte erzählen und per Fotoshooting porträtiert werden möchten.

Unternehmen sind eingeladen

Zudem sind Unternehmen aus der Region eingeladen, sich aktiv zu beteiligen, indem engagierte Mitarbeiter und ihre Geschichte genauso gewürdigt werden, wie die des eigenen Unternehmens. Wer sich ehrenamtlich im Projekt engagieren will und bei der Koordination der Workshops und in der Projektbegleitung helfen möchte, ist zudem herzlich willkommen.

