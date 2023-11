Kreis Olpe: Riesenerfolg für heimische Wissenschaftlerinnen

Zwei Absolventinnen der Uni Siegen bekamen für ihre herausragenden Abschlussarbeiten an der Uni Siegen den Studienpreis des Kreises.

Zwei erfolgreiche Absolventinnen der Universität Siegen hat Landrat Theo Melcher mit dem Studienpreis des Kreises Olpe ausgezeichnet: Dr. Laura Pütz und Carolin Meier, die beide im Kreis Olpe aufgewachsen sind, erhielten für ihre herausragenden Abschlussarbeiten jeweils eine Prämie von 1.000 Euro. Dr. Laura Pütz hat für ihre Promotion im Studienfach Betriebswirtschaftslehre die Erfolgsfaktoren von Familienunternehmen erforscht und damit ein Thema beleuchtet, das für den Kreis Olpe besonders interessant und relevant ist. Für ihre Arbeit erhielt sie die Bestnote summa cum laude.

Hier gibt es attraktive Arbeitgeber und man kann in einer der schönsten Regionen Deutschlands leben. Landrat Theo Melcher wirbt bei der Preisverleihung für den Kreis Olpe

Carolin Meier erhielt den Preis für ihre Masterarbeit zum Abschluss ihres Lehramtsstudiums in Mathematik und Physik. Darin hatte sie neue Unterrichtsideen zum Thema Optik erarbeitet. Kinder und Jugendliche sollen dadurch Freude an naturwissenschaftlichen Themen finden. Meier konnte wegen eines Auslandsaufenthalts nicht persönlich an der Preisverleihung teilnehmen. Landrat Theo Melcher beglückwünschte beide Preisträgerinnen bei der von der Universität organisierten Verleihungsfeier. Er betonte die hervorragenden Karrierechancen, die die heimische Region den Nachwuchskräften bietet: „Hier gibt es attraktive Arbeitgeber und man kann in einer der schönsten Regionen Deutschlands leben“, warb der Landrat für den Kreis Olpe und ganz Südwestfalen.

