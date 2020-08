Kreis Olpe: Rieseninteresse für WohnGut Saalhausen

Saalhausen/Kreis Olpe. Die Volksbank Bigge-Lenne freut sich über die große Resonanz für das Projekt für Pflege und Gemeinschaftswohnen. Wir sagen, wann es fertig wird.

Die Volksbank Bigge-Lenne lässt in der Nähe des Saalhauser Kurparks TalVital einen Gebäudekomplex entstehen mit insgesamt sechs drei- und viergeschossigen Appartementhäusern, sowie einem zweigeschossigen Gebäude für Pflege und Gemeinschaftswohnen und einem Gebäude, das Rezeption, Lobby, Restaurant, Küche und Verwaltung beherbergen wird. Geplant worden ist das Großprojekt vom Olper Architekturbüro Ohm & Ohm.

Es werden insgesamt 59 Servicewohnungen, eine Pflegeeinrichtung mit 19 Plätzen sowie zwei Wohngemeinschaften mit jeweils acht Plätzen geschaffen. Betrieben wird die Einrichtung vom Kooperationspartner WohnGut Olpe.

Während das Bauprojekt WohnGut Saalhausen kontinuierlich voranschreitet, wächst auch das Interesse: „Schon mit der ersten Berichterstattung über unser Vorhaben im Februar 2017 meldeten sich Interessenten“, erinnert sich Vorstandsmitglied Michael Griese. Seither wird in der Bank eine Liste geführt, die auf mittlerweile rund 130 Namen angewachsen ist. „Durch die Bilder der Webcam und die Beschreibungen in unserem Baustellen-Blog haben manche sogar schon eine sehr konkrete Vorstellung, in welchem Gebäude und auf welcher Etage sie wohnen möchten“, schmunzelt Griese.

Eröffnung am 1. September 2021

In diesen Tagen wurde nun allen Interessenten ein Flyer mit Informationen zu den im WohnGut Saalhausen angebotenen Wohnformen zugeschickt. Die wichtigste Nachricht aber, so die Volksbank: Am 1. September 2021 werde das WohnGut Saalhausen eröffnet.

Für eine endgültige Entscheidung bleibt Interessenten noch Zeit: Erst im 1. Quartal 2021 werden Details zu den einzelnen Wohnungen vorliegen. „Und erst dann wird entschieden, wer welche Wohnung mietet oder ins Gemeinschaftswohnen einziehen möchte“, so Griese.

Weitere Infos gibt’s auch unter www.voba-bigge-lenne.de/servicewohnen.