Kreis Olpe: Ruhr-Sieg-Strecke im September zwei Mal gesperrt

Finnentrop/Kreis Olpe. Mit der Bahn nach Hagen oder Siegen geht auch im September nicht ohne Umstieg auf Busse. Abellio meldet zwei Baustellen.

Von den Streikmaßnahmen der GdL sind die Bahnlinien RE 16 und RB 91 zwar nicht unmittelbar betroffen, dennoch müssen die Fahrgäste auf der Ruhr-Sieg-Strecke zwischen Siegen und Hagen auch weiterhin Geduld mitbringen. Aufgrund von Bauarbeiten wird die Bahnstrecke ab kommenden Montag, 6. September, 21 Uhr, bis Sonntag, 12. September, 6 Uhr, zwischen Finnentrop und Hagen gesperrt, ebenso von Samstag, 18. September, 6 Uhr, bis Montag, 20. September, 5 Uhr. In beiden Zeiträumen richtet die Abellio GmbH einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Ausbau zu langsam

Walter Viegener (Viega Holding GmbH Co. KG), Vorsitzender des Industrie- und Verkehrsausschusses der IHK Siegen, hatte in der jüngsten Sitzung auf die Situation auf der Ruhr-Sieg-Strecke hingewiesen. Das Hochwasser hatte die Strecke zwischen dem Hagener Hauptbahnhof und Werdohl über- und unterspült. Viegener erinnerte in dem Zusammenhang an den geplanten Ausbau der Ruhr-Sieg-Strecke für den Güterverkehr, der längst überfällig sei. Wenn mehr Güter über die Schiene transportiert werden sollen, müsse hierfür auch die Möglichkeit geschaffen werden. Der Ausbau der Strecke zwischen Hagen und Siegen werde politisch seit langem gefordert. Getan habe sich bislang nur wenig. Aus dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) war zu erfahren, dass derzeit die Vorplanungen für die umfangreichen Ausbaumaßnahmen auf der Ruhr-Sieg-Strecke durchgeführt werden und diese im kommenden Jahr abgeschlossen würden. Auch hier drängt der Ausschuss auf mehr Tempo. Walter Viegener: „Im Schlafwagentempo verpassen wir den Anschluss.“

