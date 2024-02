Kreis Olpe: Ruhrverband stellt sich auf neues Hochwasser ein

Olpe/Attendorn Deutscher Wetterdienst erwartet ergiebige Niederschläge. Vorentlastung der Talsperren läuft. Ziel: Platz für Regenmengen schaffen

Nur wenige Wochen nach den Hochwassern über Weihnachten und nach Neujahr steht dem Ruhreinzugsgebiet eine erneute Hochwasserlage bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die kommenden Tage ergiebige Niederschläge angekündigt. Insgesamt werden bis Freitagfrüh in weiten Teilen des Ruhreinzugsgebiets zwischen 60 und 80 Litern pro Quadratmeter erwartet. Der Regen der vergangenen Nacht habe die Abflüsse in den Gewässern des Ruhreinzugsgebietes bereits ansteigen lassen, so der Verband. Daher sei ab sofort mit einem weiteren Anstieg der Abflüsse und in der Folge an einigen Pegeln mit einem Überschreiten der Informationswerte für Hochwasser zu rechnen.

Der Ruhrverband hat in Erwartung der angekündigten Niederschläge bereits Anfang der Woche mit der Vorentlastung seiner Talsperren begonnen. Aktuell liegt der Füllstand des Talsperrensystems bei 86,1 Prozent. Damit steht ein Freiraum von 64,2 Millionen Kubikmetern zum Rückhalt des zufließenden Wassers zur Verfügung.

Ständig aktualisierte Informationen zur Hochwassersituation gibt es im Hochwasserportal des Landes NRW unter www.hochwasserportal.nrw.de, in der App „Meine Pegel“ des länderübergreifenden Hochwasserportals sowie beim Ruhrverband und seiner Talsperrenleitzentrale: www.tlz-ruhr.de,www.ruhrverband.de/fluesse-seen/talsperrensteuerung.

