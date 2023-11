Kreis Olpe: So können Frostbeulen ihre Freizeit verbringen

Kreis Olpe Der Winter hält Einzug. Wer am Wochenende nicht mit dem Schlitten unterwegs sein will, findet hier ein „warmes“ Alternativprogramm.

Es bleibt kalt und winterlich im Kreis Olpe, laut Wetterprognose auch am Wochenende. Sollten Sie eine Frostbeule sein und wenig Lust haben auf einen ausgiebigen Schnee-Spaziergang, finden Sie hier mal wieder ein paar alternative Freizeit-Vorschläge unserer Redaktion.

Mein Tipp

Punk-Rock im Antiquariat: Am Samstag erwartet das Studio A aus Attendorn die Kölner Band Roberto Punko und die Lennestädter Formation Davy Jones. Das Rheinländer Punk-Rock-Trio mag musikalisch oldschool daherkommen, doch es punktet immer wieder mit kreativen Ausflügen in andere Genres. „Es geht auf jeden Fall immer nach vorne, also bringt euch ein paar Schuhe zum Bremsen mit ins Antiquariat“, lockt das Studio A. Die Lennestädter Pendant versteht es, sein Publikum mit knackigen Songs am Kragen zu packen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei! Für die Musiker geht die Kanne rum. Mehr zum Konzert gibt es unter www.kra2.de. Anmeldungen unter kra2@online.de sind erwünscht!

Zwangspause beendet

Nach Corona-bedingter Zwangspause laden die Olper Feuerwehrmusiker wieder zu ihrem jährlichen Konzerthöhepunkt in die Olper Stadthalle ein. Am Samstag, 2. Dezember, beginnt der Einlass um 19 Uhr, das Konzert startet eine Stunde später. Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr der Kreisstadt genießt einen herausragenden Ruf unter den heimischen Blasorchestern und spielt ein abwechslungsreiches Konzert unter dem Titel „Fusion of elements“, bei dem weit mehr als klassische Blasmusik geboten wird. Im Anschluss legt DJ Desire auf. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, sicherer ist es, sich vorher Billets beim Stadtmarketingverein „Olpe Aktiv“ am Marktplatz zu sichern.

Das könnte Sie interessieren:

Advent bei Feuerschein

„Advent bei Feuerschein“ heißt ein Angebot der evangelischen Kirchengemeinde Olpe: Am Freitag, 1. Dezember, lädt der Posaunenchor auf dem Kirchplatz vor der Evangelischen Kirche Olpe an der Frankfurter Straße zum ökumenischen Tagesausklang bei wärmendem Feuerschein. Sollte das Wetter extrem unfreundlich werden, wird die Veranstaltung in die Kirche verlegt.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Musik zur Entschleunigung

Die Siegerländer Formation „Satin Blue“ präsentiert am Freitag, 1. Dezember, auf Schrabben Hof in Silberg einen Ausschnitt aus ihrem Repertoire. Die Singer-Songwriter-Band ist eine Band der Gegensätze. Auf himmlische Folkpop-Hymnen folgt zarte Entschleunigungsmusik, nach rauen Songwriter-Songs hält die Band mit raffinierten Fingerpicking-Perlen inne - hier und da ein bisschen Mundharmonika, ein kleines bisschen Blues, eine ganz kleine Prise Country. Die vier ambitionierten Musiker präsentieren ihre Musik charmant als unaufgeregtes Spektakel, Zuhören bereitet große Freude. Beginn um 20 Uhr, mehr Infos unter www.mut-sauerland.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe