Kreis Olpe: Sparkasse bietet neues Spendenportal für Vereine

Olpe/Drolshagen/Wenden. Die Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden hilft Vereinen dabei, Spendengelder für besondere Projekte zu generieren – mit dem Portal „WirWunder“.

Die Sparkasse ermöglicht den Vereinen in ihrem Geschäftsgebiet, sich ab sofort auf ihrem neuen Regionalportal „WirWunder“ zum Spendensammeln zu registrieren. Auf Basis der bundesweiten Spendenplattform des Betreibers und Kooperationspartners betterplace können sich Vereine transparent präsentieren und sowohl um Spenden der Sparkasse als auch aus der Bevölkerung nach dem Crowdfunding-Prinzip bewerben.

Finanzieller Kraftakt

Vereine, die kreative Ideen haben, um sich gerade in diesen schwierigen Zeiten zukunftsfähig aufzustellen oder Projekte wie Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen oder größere Anschaffungen stemmen müssen, sind auf der Spendenplattform „WirWunder“ genau richtig. „Viele Erfordernisse in der aktiven Vereinsarbeit mit ehrenamtlichen Aufgaben für die Allgemeinheit, mit starker Jugendarbeit oder mit Gebäudemanagement können leicht zu einem finanziellen Kraftakt werden“, weiß Sparkassendirektor Dieter Kohlmeier aus eigener ehrenamtlicher Arbeit und zahlreichen Gesprächen. Deshalb biete die Sparkasse nun mit dem neuen Regionalportal eine wirkungsvolle Lösung, neben Sparkassenspenden über weitere Zuwendungen von Unternehmen, Mitgliedern und Förderern unter Umständen das zwei- bis dreifache Spendenvolumen zu erzielen. So zeigen es jedenfalls die Erfahrungen von betterplace, die größte und seit 2007 aktive Spendenplattform Deutschlands. Spenden können unbegrenzt gesammelt werden, ohne dass im Vorfeld ein Finanzierungsziel oder -zeitraum festgelegt werden muss. Dies ist ein bedeutender Vorteil gegenüber klassischem Crowdfunding, bei dem die Spendensumme bei Nichterreichen des Ziels zurückgezahlt werden muss.

Neue digitale Plattform

Bereits zur Abwicklung der „75.000 Euro-Sparkassen-Soforthilfe für Vereine“ aufgrund der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr nutzte die Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden das bundesweite Spendenportal. 52 Vereine haben damit schon erste Erfahrungen gesammelt. „Mit einem eigenen Regionalportal möchte die Sparkasse die enge Verbundenheit zu den Vereinen nun noch besser zum Ausdruck bringen und gleichzeitig ihr Engagement für die Region nachvollziehbar machen“, begründet Dieter Kohlmeier die Investition in die neue digitale Plattform. Für alle Beteiligten ist die Vorgehensweise effizient und entspricht einem modernen Handling. Potenzielle Spender können sichere und etablierte Online-Bezahlverfahren nutzen.

Zur Projektregistrierung reicht eine kurze, aussagefähige Projektbeschreibung, Fotos und die Anerkennung der Gemeinnützigkeit. Detaillierte Informationen aus erster Hand können interessierte Vereine in einem etwa 90-minütigen Webinar erhalten, das die Sparkasse am Mittwoch, 14. April 2021, um 18.00 Uhr als Zoom-Meeting in Kooperation mit betterplace anbietet. Anmeldungen hierfür sind auf sparkasse-olpe.de/wirwunder möglich. Der Registrierungslink sowie im Nachgang Unterlagen und Projektleitfaden versendet die Sparkasse daraufhin rechtzeitig an die Teilnehmer.

Engagement fördern

„Wir freuen uns, wenn unsere Vereine von der neuen Chance regen Gebrauch machen und den Mehrwert für sich erkennen, finanzielle Mittel für ihre Vorhaben zu generieren“, resümiert Dieter Kohlmeier. „Denn damit möchten wir auch die ausgeprägte Vereinsvielfalt, das bunte gesellschaftliche Leben sowie das ehrenamtliche Engagement aller Aktiven gezielt fördern. Dies insbesondere, weil auch die Vereine in den unsicheren Zeiten der Pandemie mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen haben.“

Schon ab Mai 2021 wird neben den Spendensammelprojekten die erste Aktion der Sparkasse für Sportvereine starten. Denn auch die beliebte „Sparkassen-Trikotoffensive“, über die ganze Trikotsätze für Spielgemeinschaften und Mannschaften angeschaffen werden können, wird über „WirWunder“ gemanagt. Auf weitere gemeinwohlorientierte Aktionen im Jahresverlauf sollten die Vereine achten und die Plattform regelmäßig besuchen.