Kreis Olpe: Sparkasse hilft, Kinderwünsche zu erfüllen

Kreis Olpe. Der Weihnachtswunschbaum hilft, Kinderwünsche wahr zu machen. Mitmachen auf wunschaktion.sparkasse-alk.de

Kindern zu Weihnachten eine Freude machen, dafür setzt sich die Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem (A-L-K) gemeinsam mit ihren Kunden seit vielen Jahren ein. Der Weihnachts-Wunschbaum auf Initiative der Mutter-Kind-Hilfe im Kreis Olpe steht bereits zum 15. Mal in der Kundenhalle in Attendorn. Die Geschenke können bis zum 21. Dezember in der Geschäftsstelle in Attendorn abgegeben werden.

Die Wunschzettel der Kinder hängen, wie schon im vergangenen Jahr, nicht am tatsächlichen Wunschbaum, sondern sind unter wunschaktion.sparkasse-alk.de im Internet hinterlegt. Aus Gründen des Infektionsschutzes soll so ein dichtes Gedränge am Wunschbaum in der Kundenhalle verhindert werden. Aus dem gleichen Grund verzichten die Sparkasse und die Mutter-Kind-Hilfe außerdem erneut auf eine Auftaktveranstaltung.

Mitmachen ist ganz einfach: Einen noch freien Kinderwunsch auf der Sparkassen-Homepage aussuchen und spenden. Das kann ein Flummy sein, ein Steckmosaik oder ein Gutschein fürs Olper Freizeitbad.

Positive Erfahrungen

Die Erfahrungen mit dem digitalen Wunschbaum als Ergänzung zum Weihnachtsbaum vor Ort sind durchweg positiv.

„2020 hatten wir die erfolgreichste Weihnachts-Wunschbaumaktion überhaupt. Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir insgesamt 234 Wünsche von Kindern erfüllt. Die zusätzliche Spendenbereitschaft für die Mutter-Kind-Hilfe war gerade in dieser Krisenzeit überwältigend“, schaut Heinz-Jörg Reichmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem, begeistert zurück.

Durch die Erweiterung in die digitale Weihnachtswelt wurden außerdem viele neue Spenderinnen und Spender auf die Aktion aufmerksam.

Um noch Weihnachtsgeschenke für weitere bedürftige Kinder im Kreis Olpe beschaffen zu können, bittet die Mutter-Kind-Hilfe um Spenden. IBAN: DE60 4625 1630 0040 0067 85 (Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem)

