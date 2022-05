Kreis Olpe: Starkes Rotes Kreuz in der Pandemie-Zeit

Kreis Olpe. Torsten Tillmann präsentiert bei der Versammlung in Rhode ein solides Jahresergebnis für den DRK-Kreisverband.

„Aus einem kleinen DRK-Kreisverband im Südsauerland ist ein Kreisverband geworden, der eine Stimme in Westfalen hat“. Nicht ohne Stolz konnte Torsten Tillmann, hauptamtlicher Vorstand des DRK Kreisverbandes Olpe, den stimmberechtigten Delegierten, den hauptamtlichen Mitarbeitern und zahlreichen Gästen auf der DRK Kreisversammlung in der Schützenhalle Rhode ein solides Jahresergebnis präsentieren. Und das trotz anhaltender Pandemie, Lockdown in vielen Arbeitsbereichen, zusätzlichen Sonderaufgaben mit Impfzentrum, Impfstelle und acht Testzentren. „Wir sind ein Kreisverband, der wirtschaftlich solide aufgestellt ist, sodass wir unser Eigenkapital auch in Krisenjahren aus eigener Kraft stärken konnten.“

210.000 Impfungen

Doch zunächst begrüßte Präsident Frank Beckehoff die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie Markus Bröcher, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Olpe. „Die Corona Pandemie hat uns zwar hart getroffen, aber auch die Stärken des Kreisverbandes hervorgehoben.“ Auf diese Stärken ging Torsten Tillmann im Anschluss näher ein. So habe man insgesamt 180.000 Testungen und mehr als 210.000 Impfungen ermöglicht. „Wir haben mit unseren Kooperationspartnern innerhalb kürzester Zeit ein funktionierendes Konzept für ein Impfzentrum erstellt. Dieses Konzept haben wir freigegeben, so dass es von vielen anderen Impfzentren als Grundlage übernommen werden konnte.“ Innovative Ideen, kurze Wege und engagierte Mitarbeiter hätten dieses möglich gemacht.

Die Corona Pandemie und der damit verbundene Lockdown habe die Mitarbeiter unterschiedlich getroffen. Während einige Bereiche ihre Arbeit runterfahren mussten, hätten andere noch mehr Arbeit bekommen.

Mehrbelastung auf alle verteilt

„Aber wir haben versucht, diese Mehrbelastung auf alle zu verteilen. So sind die Mitarbeiter der gerade eröffneten und nach zwei Wochen wieder geschlossenen Tagespflege in Finnentrop in der häuslichen Pflege oder in den Testzentren eingesprungen.“ Tillmann dankte allen Mitarbeitern für ihren Einsatz und die hohe Qualität der Arbeit: „Wir repräsentieren Verlässlichkeit. Dafür steht das DRK im Kreis Olpe.“

Auch Beckehoff, ging auf die letzten Monate und Jahre ein und hob das Engagement der Rotkreuzler in den sieben Kommunen hervor: „Gesellschaftliche Verantwortung auch in schwierigen Zeiten zu tragen ist keine Aufgabe, die man allein erfüllen kann. Mit mehr als 450 ehrenamtlichen Mitarbeitern in den sieben Ortsvereinen, den Rotkreuzgemeinschaften und dem Jugendrotkreuz sowie in der Sozialarbeit engagieren wir uns und leisten tagtäglich wichtige Arbeit. Sie alle investieren viel Freizeit, Motivation und Herzblut in den Dienst am Menschen. Und sie alle sind das Fundament einer soliden Arbeit im Kreisverband Olpe, die zukunftsfähig ist.“ Und: Gleichzeitig sind in unseren Einrichtungen und Mobilen Diensten mittlerweile über 600 Menschen hauptamtlich beschäftigt. Ihre Aufgaben sind nicht einfach, fordern viel, sei es im Krankentransport oder in den Kindertageseinrichtungen, in der Jugendhilfe, in der ambulanten Pflege oder der Ganztagsschule. Sie alle tragen zu unserer qualitativen Entwicklung und wachsenden Präsenz bei.“

