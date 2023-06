Kreis Olpe: Startschuss für den Neubau des Forstamts in Olpe

Olpe. NRW-Forstministerin Silke Gorißen enthüllt das Baustellenschild für das neue Forstamt in Olpe. Bald rücken die Handwerker an.

Fast 20 Jahre hat es von den ersten Planungen bis zum symbolischen Startschuss für den Neubau des Regionalforstamtes Kurkölnisches Sauerland in Olpe gedauert. Am Donnerstag enthüllten die zuständige Landesministerin Silke Gorißen (CDU) und Heinrich Barkmeyer, stellvertretender Leiter Wald und Holz NRW, das Baustellenschild für den in Holzrahmenbauweise entstehenden Neubau schräg gegenüber dem denkmalgeschützten alten Standort in der Stubicke. „Was lange währt, wird endlich gut“, sprach Gorißen, Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, allen aus der Seele.

„20 Jahre sind in unserer Branche nichts Ungewöhnliches, wenn man das waldbautechnisch betrachtet“, blickte Heinrich Barkmeyer von Wald und Holz NRW relativierend auf die wechselvolle Entstehungsgeschichte zurück. Bereits 2007 war die Idee entstanden, auf einer landeseigenen Fläche auf der anderen Straßenseite den Neubau des Forstamtes in Olpe in Holzrahmenbauweise zu errichten. „Aber das war nicht so ganz einfach, wie wir uns das vorgestellt haben“, verriet Barkmeyer kein Geheimnis. Das zunächst vorgesehene Investorenmodell hielt einer Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht stand, sprich: die Kosten waren zu hoch. 2021 fiel dann die Entscheidung, den Neubau in Eigenregie anzugehen. „Das war der eigentliche Startschuss“, betonte der Stellvertretende Leiter des Landesbetriebs.

„Wir in Olpe wissen, das Baumaßnahmen nicht immer frei von Problemen sind“, zeigte der stellvertretende Bürgermeister Markus Bröcher augenzwinkernd Verständnis für die Verzögerung. In der Kreisstadt ist man froh, dass die Planungen jetzt umgesetzt werden können. Immerhin hat die Forstverwaltung in Olpe eine über 200 Jahre alte Geschichte. Und deshalb dürfte sich Bröcher über die Aussage von Forstministerin Silke Gorißen gefreut haben, dass das Forstamt „am bewährten Standort“ bleibt und auf einer Nutzfläche von ca. 1100 Quadratmetern erweitert wird.

Architektin Uta Löhr (links) erläutert ihrem Kollegen Johannes Ulrich Blecke, NRW-Forstministerin Silke Gorißen, Jürgen Messerschmidt (Leiter Regionalforstamt) und Heinrick Barkmeyer (Landesbetrieb Wald und Forst) die Pläne für den Neubau des Forstamtes in der Stubicke. Foto: Martin Droste

Die Kosten belaufen sich laut Markus Bröcher auf rund 3 Millionen Euro. Der Neubau enthält laut Ministerin Gorißen „moderne Arbeitsplätze in einem zeitgemäßen Gebäude“ und ist mehr als nur ein Verwaltungsgebäude. Im Untergeschoss ist Platz für die sogenannte „Waldwerkstatt“. Das ist ein Projekt zum Thema Umweltbildung von Wald und Holz NRW mit Schulen, dem Kreis sowie der Stadt Olpe und steht unter dem Motto „Lernort Wald für Menschen mit Behinderungen“.

Der Neubau wurde entworfen von der ARGE bau.raum architekten Moser Löhr und Johannes Ulrich Blecke, der auch den Lörmecke-Turm in Warstein entworfen hat. „Ich bin begeisterter Holzbauer. Holz ist im Trend, schön und zeitlos, auch wirtschaftlich und nachhaltig“, betonte Blecke, Architekt und Zimmermeister. Architektin Uta Löhr stellte das sich „auf Olpe zubewegende“ langgestreckte Gebäude mit drei Ebenen vor. Gebaut werde mit ortstypischen Materialien. Zum Neubau gehören ein großzügiges Foyer, ein Sitzungssaal, Büroräume, große Glasflächen, ein Aufzug im Inneren und eine Photovoltaikanlage. Die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes werde man zu 25 Prozent übertreffen.

Vom Ergebnis der Planungen ist Forstministerin Silke Gorißen begeistert. Diese freute sich, dass das neue Gebäude zu großen Teilen aus heimischem Holz bestehen wird. „Das ist eine tolle Werbung für den nachhaltigen Rohstoff Holz.“

