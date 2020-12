Kreis Olpe: Taschendiebe bestehlen Seniorinnen im Supermarkt

Taschendiebe haben in Olpe und Drolshagen am Weihnachten Geldbörsen erbeutet.

Olpe/Drolshagen. Zwei ältere Frauen sind beim Einkaufen in Olpe und Drolshagen bestohlen worden. Taschendiebe ließen kurz vor Weihnachten die Geldbörsen mitgehen.

Beim Einkaufen sind zwei Seniorinnen im Kreis Olpe am Dienstag von Taschendieben bestohlen worden. Das berichtete die Polizei Olpe.

In Olpe wurde einer 84-Jährigen zwischen 11.20 und 11.50 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Ziegeleistraße die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Diese hatte sie im Einkaufswagen abgestellt. Neben Bargeld erbeutete der Täter persönliche Papiere. Da die Geschädigte den Diebstahl zunächst nicht bemerkte, konnte sie bei der Anzeigenerstattung keinerlei Täterhinweise geben.

In einem Verbrauchermarkt in der Hagener Straße in Drolshagen wurde einer 65-Jährigen gegen 13 Uhr ebenfalls die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren gestohlen. Auch hier befand sich die Geldbörse in einer Handtasche im Einkaufswagen und die Geschädigte bemerkte den Diebstahl nicht sofort.