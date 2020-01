Kirchhundem/Olpe. Ein umgekippter Lastzug mit Hackschnitzeln blockiert nach einem Glatteisunfall die K 18 in Höhe des Arnoldihofs.

Kreis Olpe: Umgekippter Lkw blockiert K 18 über Fahlenscheid

Mit Straßenglätte an diesem Morgen haben angesichts der milden Temperaturen in den letzten Tagen wohl die wenigsten gerechnet - ein Trugschluss. Die Kreisstraße 18 von Kirchhundem-Kruberg über Fahlenscheid zum Kreisel auf der B 55 bei Rother Stein/Neuenwald ist derzeit wegen eines Unfalls derzeit voll gesperrt.

Bergung dauert Stunden

Ein mit Hackschnitzel beladener Lkw des Kompostwerks Olpe mit Anhänger war auf der glatten Fahrbahn in Höhe des Arnoldishofs in Schleudern geraten und umgekippt. Nach Angaben der Polizei in Olpe blockieren Fahrzeug und Ladung die gesamte Fahrbahn. Die Bergung und Räumung der Straße wird noch mehrere Stunden dauern. Die Polizei bittet den Bereich zu umfahren.