Kreis Olpe: Unbekannte haben Kennzeichen gestohlen

Kreis Olpe. Im Kreis Olpe wurden am Wochenende gleich mehrere Kennzeichen gestohlen. Die Polizei nimmt Hinweise auf die Diebstähle entgegen.

Am vergangenen Wochenende, 10. bis 12. Dezember, hat die Polizei Kenntnis von insgesamt sechs Kennzeichendiebstählen erhalten. Diese ereigneten sich in Olpe im „Don-Bosco-Weg“ (zwei Diebstähle) sowie an der Einmündung „Kampstraße / Bergstraße“, in Wenden in der „Severinusstraße“ und in der „Kölner Straße“ in Lennestadt.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen

