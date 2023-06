Kreis Olpe: Unsere besten Freizeittipps fürs Wochenende

Kreis Olpe. Vom Siegener Sommer über die Weiße Flotte auf dem Biggesee bis hin zur Paintball Area für Jugendliche. Die Region hat Spannendes zu bieten.

Das nächste Schützenfest-Wochenende steht bevor. Und für all diejenigen, die sich weder unter der Vogelstange noch im Festzelt sehen, haben wir fünf besondere Ausflugstipps mit der Familie zusammengestellt.

Mein Tipp für Sie

Der Siegener Sommer geht in seine finale Phase. Auf dem Hof des Oberen Schlosses steht am Samstag, 1. Juli, ab 21 Uhr die A-Cappella-Truppe „Muttis Kinder“ auf der Bühne (bei Regen findet das Konzert im Lyz statt). Nach mehrjähriger Schaffenspause sind sie wieder da und geben im Schlosshof eines ihrer raren Konzerte, mit vielen neuen Arrangements – und mit Muttis Segen! Der Eintritt kostet 25 Euro (ermäßigt 15 Euro). Tickets gibt’s im Netz unter www.siegenersommer.de

Viel Musik für wenig Geld

Zünftige Marschmusik gibt es in der Schützenfestsaison an jedem Wochenende zuhauf. Aber harmonische Egerlandmusik mit gefühlvollen Polkas in gemütlicher Biergartenatmosphäre, die bietet regelmäßig das Gut Ahe in der Gemeinde Kirchhundem, in Nachbarschaft der Wallfahrtskirche auf dem Kohlhagen. Am Sonntag, 2. Juli, spielen dort von 14.30 Uhr bis 17 Uhr die Oberlahntaler Musikanten auf. Eintritt ist wie immer frei. Fürs „Leibliche“ ist gesorgt.

Für die Jugend

Die Painball Area in Sondern hat ein Angebot für ab 14-Jährige im Programm. Der Platz muss reserviert werden, spätestens freitags vorm anvisierten Wochenende. Die Variante für Jugendliche unterscheidet sich vom Paintball ab 18 durch kleinere Paintballs und Markierer, die mit Federdruck statt Luftdruck arbeiten. Das Angebot gilt u. a. für Kindergeburtstage, Sportvereine, Jugendmannschaften oder Schulklassen. Paintball Light ist auf gleich drei verschiedenen Erlebnisfeldern spielbar. Reservierung erforderlich auf der Homepage der Area unter paintball-biggesee.de/reservierung.

Mal was anderes

„Cruisen, chillen, Aperol und Currywurst“ – das klingt ganz nach Wochenende. Die Personenschifffahrt Biggesee bietet für Samstag eine abendliche Schifffahrt in den Sonnenuntergang mit Lounge Musik an. Los geht es ab 18 Uhr ab der Haltestelle Sondern, um 18.15 Uhr kann an der Talbrücke Sondern zugestiegen werden. Für die rund dreistündige Fahrt, inklusive Metzger-Currywurst mit Pommes und einem Aperol Spritz oder einem 0,5-Liter-Softdrink am Sonnendeck zahlen Erwachsene 33 Euro. Kinder unter 14 Jahren – natürlich ohne alkoholisches Getränk – kommen für 23 Euro an Board.

Sporthighlight der Woche

Sehr kurz war die Sommerpause im Fußball, zumindest ging sie - gefühlt - sehr schnell rum. Nachdem der Landesligist FSV Gerlingen am vergangenen Wochenende bereits sein erstes Training absolviert hat, ziehen am kommenden Sonntag drei überkreislich spielende Vereine nach. Die Landesligisten SC Drolshagen (10.30 Uhr) und Spielvereinigung Olpe (11 Uhr) sowie Bezirksligist FC Altenhof (11 Uhr) absolvieren ihre ersten Trainingseinheiten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe