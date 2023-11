Kreis Olpe: Unsere Freizeit-Tipps für das Wochenende

Kreis Olpe Langsam aber sicher rückt der Advent näher und die ersten Weihnachtsmärkte starten. Wir liefern wie gewohnt ein paar Tipps fürs Wochenende.

Die Tage werden kürzer und jetzt auch merklich kühler. Langsam aber sicher rückt der Advent näher und die Vorbereitungen für die Basare und vorweihnachtlichen Märkte nehmen Fahrt auf. Das spiegelt sich auch in unserem Veranstaltungskalender für das kommende Wochenende wider.

Jede Menge Spielzeug

Am Samstag, 25. November, erfolgt von 14 bis 16 Uhr die zwölfte Auflage des beliebten Spielzeugflohmarkts „Macht Platz fürs Christkind“ des St. Matthias-Schützenvereins Brün im Schützenhaus in Brün. Gut erhaltenes, gebrauchtes Spielzeug kann bei dieser Weihnachtsaktion wieder von den Besucherinnen und Besuchern verkauft und gekauft werden. Wie in jedem Jahr gehen 15 Prozent des Verkaufserlöses des Spielzeugflohmarktes an einen guten Zweck. In der Cafeteria können Besucherinnen und Besucher des Spielzeugflohmarkts wieder selbst gebackene Kuchen und Waffeln sowie Kaffee zum Mitnehmen erwerben.

Urig und stimmungsvoll

Der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt in Bilstein öffnet am Samstag, 25. November, um 13 Uhr in Brills Garten in der Dorfmitte. An den urigen Hütten gibt es viele exklusive Dinge, adventliche Deko aber auch kulinarische Hausmacher Spezialitäten zu erwerben. Um 17 Uhr kommt der Nikolaus. Wer Glühwein mag, ist zur Probe bereits am Freitag, 24. November, ab 18 Uhr willkommen.

„Alle Jahre wieder“ lädt das Team der Scheunenwirtschaft ‘Op’m Stupper’, bestehend aus Bewohnerinnen und Bewohnern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Josefshauses Olpe, am Sonntag, 26. November, von 11.30 bis 17 Uhr zum Adventsmarkt auf den Stupperhof Drolshagen ein. „Der kleinste Weihnachtsmarkt Westfalens“ bietet selbst gebastelte Dekorationen, Kränze, Gestecke sowie Plätzchen, Marmeladen, Liköre, etc. an.

Finale in Ottfingen

Ganz fußballfrei ist das Totensonntags-Wochenende nicht, denn am Samstag darf ja gespielt werden. In Ottfingen wird das Finale um den A-Junioren-Kreispokal nachgeholt. Das musste am vergangenen Freitag wegen Nebels und Flutlicht-Ausfalls zur Halbzeit abgebrochen werden. Um 14 Uhr am Samstag stehen sich am Siepen die JSG Gerlingen/Möllmicke und die JSG Hünsborn/Rothemühle gegenüber. Bereits am Freitag um 18.30 Uhr spielen die B-Junioren der JSG Drolshagen/Olpe/Rhode und der JSG RIDF/LO in Attendorn um den Kreistitel

