Kreis Olpe – Unsere fünf besten Tipps fürs lange Wochenende

Kreis Olpe. Noch keine Idee, was Sie am Wochenende machen könnten? Wir haben Ihnen ein paar Tipps zusammengestellt – von rätselhaft bis abenteuerlustig.

Wenn Sie es geschickt angestellt haben, starten Sie heute in ein langes Wochenende. Wenn nicht, dann sammeln Sie zumindest Karma-Punkte, weil Sie Ihren Kollegen den Vortritt gelassen haben. Egal: Das Wochenende naht! Und damit gibt es auch wieder viele Möglichkeiten, etwas Schönes im Kreis Olpe zu unternehmen.

Mein Tipp für Sie

Einmal Held im Agentenfilm sein – oder zumindest so fühlen. Das ermöglicht der Schmallenberger Sauerland Tourismus mit seinem interaktiven Hörspiel „Lauschangriff“. In diesem Audio-Urban Game jagt man zusammen mit Interpol dem international bekannten Feuerteufel „Fritz April“ hinterher. Er habe mehrere Brandbomben in der Stadt versteckt und damit gedroht, die ganze Stadt niederzubrennen. Um Schmallenberg zu retten, müssen Rätsel gelöst gelöst werden. Die App „Lauschangriff“ kann auf dem Handy heruntergeladen werden, in der App selbst kann man sich dann den „Schmallenberger Lauschangriff“ für 4,99 Euro kaufen. Los geht es an der Stadthalle. Mehr Infos gibt es hier.

Viel Spaß für wenig Geld

Samstag und Sonntag feiert Olpe sein großes Stadtfest – kostenlos und draußen. Rund 150 Stände werden in der Innenstadt aufgebaut sein und Textilwaren, Accessoires, und kulinarische Köstlichkeiten anbieten. Auch Aktionsstände für die Großen und Kleinen werden für Spiel und Spaß sorgen. Los geht es am Samstag, 11 Uhr, mit einem Fassanstich durch Bürgermeister Peter Weber auf dem Marktplatz. Am Sonntag haben die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Für die Kleinen

Am Sonntag, 21. Mai, ist Internationaler Museumstag. Zu diesem Anlass hat sich der Galileo-Park in Meggen etwas Besonderes überlegt: Jedes Kind, das die kostenlose Galileo-Expedition ausgefüllt an der Kasse abgibt, bekommt einen Forscherpass und eine kleine Belohnung. Für alle Gäste gilt an diesem Tag ein ermäßigter Eintritt von 7,50 Euro, Kinder unter 6 Jahren zahlen nichts. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Park hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Mal was anderes

Nervenkitzel, Spaß und Party verspricht das Dirt Masters Festival in Winterberg, das von Donnerstag bis Sonntag, 18. bis 21. Mai, stattfindet. Es gilt als Europas größtes Freeridefestival, ein sportliches Event von Mountainbiker für Mountainbiker, aber auch alle anderen, die diesen rasanten Sport mal hautnah miterleben möchten. Sowohl Amateure als auch Profis sind am Start und messen sich bei spektakulären Rennen – inklusive waghalsiger Stunts. Der Eintritt zum Festival ist für alle Besucher frei. Mehr Infos gibt es hier.

Sporthighlight der Woche

Eine unvergessliche Spielzeit endet für den Fußball-Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl. Am Sonntag verabschiedet der Verein im Rahmen des letzten Heimspiels der Saison gegen die TSG Sprockhövel seinen Erfolgstrainer Ralf Behle, der sieben Jahre in der H&R-Arena an der Seitenlinie stand. Auch mehrere verdiente Spieler nehmen Abschied.

