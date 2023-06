Kreis Olpe: Unsere fünf Freizeit-Tipps für das Wochenende

Peter Allebrodt (links) und Dieter Rauchheld (rechts) mit Firebirds-Gründer Georg Bicher: Am Samstag tritt die Band anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens in Bilstein auf.

Kreis Olpe. Vom Weinfest in Attendorn über das Oldtimertreff in Saalhausen bis zur Live-Musik in Bilstein: Das sind unsere Freizeit-Tipps fürs Wochenende.

Laut aktueller Wetterprognosen soll es am Wochenende frühsommerlich warm bleiben bei Temperaturen um die 20 Grad. Bestes Wetter also, um zuhause den Grill anzuschmeißen oder einen schönen Spaziergang an Bigge oder Lister zu machen. Falls Sie noch gar nicht wissen sollten, was Sie am Wochenende unternehmen könnten, finden Sie hier wieder unsere exklusiven Freizeit-Tipps.

Mein Tipp für Sie

Alle Weinliebhaber aus Attendorn und Umgebung aufgepasst: Am Freitag, 2. Juni, und Samstag, 3. Juni, findet auf dem Alten Markt der Hansestadt wieder das beliebte Attendorner Weinfest statt. Zahlreiche Winzer bieten ihre einzigartigen Produkte an und natürlich ist für ein reichhaltiges kulinarisches Angebot gesorgt. Start ist am Freitag um 17 Uhr, am Samstag geht’s um 15 Uhr los.

Viel Spaß für wenig Geld

… bietet das größte Oldtimertreffen im Kreis Olpe: In Saalhausen werden am Sonntag, 4. Juni, ab 10 Uhr 600 historische Pkw, Lkw, Motorräder und Busse zu sehen sein. Dazu gibt es Speisen und Getränke, alles ohne Eintritt oder Startgeld.

Für die Kleinen

… und die Großen nicht minder: Die Pfarrbücherei in Wenden, die in den Räumen des Pfarrheims residiert, wird sage und schreibe 175 Jahre alt. Das wird am Sonntag, 4. Juni, entsprechend gefeiert. Ab 10.30 Uhr wird im Zirkuszelt unterm Wendener Pfarrheim eine Familienmesse gefeiert. Um 13.30 und um 15 Uhr folgen Autorenlesungen. Ein Manga-Workshop, eine Hüpfburg, ein Bücherflohmarkt, eine Tombola, Essen und Getränke und mehr sorgen für ein buntes Fest rund um das Thema „Leihbücherei“.

Mal was anderes

„60 Jahre und kein bisschen leise“, so könnte man die legendären „Firebirds“ beschreiben. Am Samstag, 3. Juni, feiert die Kultband, die in den 60er Jahren den Kreis Olpe rockte, in Brills Garten in der Bilsteiner Ortsmitte ihr 60-jähriges Bühnenjubiläum. In dem Burgort wurde bereits das 30., 40. und 50. Jubiläum gefeiert. Von der Urbesetzung ist nur noch Bandleader Georg Bicher dabei, aber die guten, alten Hits von damals sind geblieben. Mit Titeln wie „Poor Boy“ von den Lords oder „I saw her standing there“ von den Beatles werden die Firebirds gegen 19 Uhr einen heißen „Beat-Abend“ eröffnen – Tanzen und Mitsingen erlaubt – und bis in den späten Abend live spielen. Einlass ist ab 18 Uhr. Stand jetzt gibt es noch Karten an der Abendkasse.

Das Sporthighlight der Woche

Der 18. Teamcup ist ein großes, wenn nicht sogar das größte Highlight der breitensportlichen Veranstaltungen in Olpe. An diesem Freitag, 2. Juni, werden zahllose Kinder, Jugendliche und Erwachsenen das Zentrum der Kreisstadt unsicher machen, dann werden auch einige Tausend Eltern und Geschwister, Großeltern und Freunde einen tollen Rahmen abgeben. Den Anfang macht der erste Grundschullauf um 18.35 Uhr am Kurkölner Platz. Der Überschuss des Events geht an ein Brunnenbauprojekt in Afrika, das vom Olper Albert Wolfschläger ins Leben gerufen wurde. Für Zuschauer und Teilnehmer gibt es Speisen und Getränke.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe