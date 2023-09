Kreis Olpe: Unsere fünf Freizeittipps zum Wochenende

Ben Zucker ist beim Indian Summer auf der Naturbühne in Elspe dabei. Am Samstag, 16. September, spielt er "Das Beste aus fünf Jahren". Es ist das Abschlusskonzert seiner Tour 2023.

Kreis Olpe. Im Kreis Olpe ist am Wochenende viel los – von der Muggelkirmes in Olpe bis zum Indian Summer in Elspe. Für Singles haben wir einen Extra-Tipp.

An großen Outdoor-Veranstaltungen mangelt es am kommenden Wochenende im Kreis Olpe nicht. Tierschaufest in Drolshagen, Jakobinermarkt in Römershagen, Muggelkirmes in Olpe und der Indian Summer in Elspe mit Ben Zucker stehen auf dem Programm. Aber nicht nur das...

Mein Tipp für Sie

Na, freuen Sie sich schon auf gute Musik in Elspe? Der große „Indian Summer“ lockt nämlich auf das Gelände des Elspe Festivals. An diesem Samstag könnt ihr euch auf Ben Zucker um 19.45 Uhr freuen, am Sonntag um 19.30 Uhr spielt Clueso für euch. Der „Indian Summer“ findet statt vom 15. bis 23. September.

Infos zu den Tickets und den Preisen finden Sie unter: www.elspe.de

Viel Spaß für wenig Geld

Am Samstag erwartet das Studio A in Attendorn mit „The New Wild Roses“ aus Saarbrücken eine Rockband vom Feinsten. Zum dritten Mal gastiert die Band um Bandleader Udo Löw (Gitarre), Jörg Groß (Gesang), Kris Schulte (Gitarre), Natalie Kielbassa (Bass) und Thomas Trittelvitz (Schlagzeug) im Antiquariat. Als Special Guest ist der Leadsänger und Gitarrist der Band Skylight aus Meinerzhagen dabei und wird Songs aus dem großen Repertoire seiner Hauptband und dem Duo mit seinem Bruder Skylight zwei präsentieren.

Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei! Für die Musiker geht die Kanne rum. Mehr zum Konzert gibt es unter www.kra2.de. Anmeldungen unter kra2@online.de

Für die Kleinen

Der Luftsportclub Attendorn-Finnentrop lädt in Kooperation mit Arthur Skipp zum internationalen Drachenfestival auf dem Flugplatz in Heggen ein. Los geht es am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr. Mit einer Nachtflugshow und großem Höhenfeuerwerk werden gleich zwei Highlights am Samstagabend geboten. Neben den echten Profis mit ihren farbenfrohen, beeindruckenden und manchmal lustigen Drachen, sollen aber auch die Besucher ihre Drachen steigen lassen. Es gibt Kaffee und Kuchen, handfeste Mahlzeiten, Kaltgetränke und einen Kinderspielbereich.

Mal was anderes

Sie haben Lust zu wandern und dabei noch neue Bekanntschaften zu knüpfen? Dann ist eine Singletour für Sie das Richtige. Bei der „Singletour“ rund um Wilnsdorf-Obersdorf am Sonntag, 17. September, können Sie völlig ungezwungen neue Leute aus der Region kennenlernen. Treffpunkt: 13.30 Uhr, Sportplatz Obersdorf (Glück-Auf-Straße 99, Wilnsdorf),

Kosten: 10 Euro. Anmeldungen unter www.rothaar-touren.de

Sporthighlight der Woche

Wer am Sonntag zur gewohnten Zeit, um 15.30 Uhr, in Finnentrop/Bamenohl nach Oberliga-Fußball sucht, der kann lange suchen. Denn die Mannschaft spielt bereits am Samstag um 17 Uhr und hat hohen Besuch: Spitzenreiter Sportfreunde Lotte gastiert in der H&R-Arena.

