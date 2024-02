Kreis Olpe: Unsere vier Freizeit-Tipps fürs Wochenende

Kreis Olpe Das Narrenvolk hat den Kreis Olpe am Wochenende in fester Hand. Für alle Karnevals-Muffel haben wir alternative Freizeit-Vorschläge.

Ein Wochenende naht, an dem ein Freizeittipp wohl eigentlich überflüssig wäre – in fast jedem Dorf des Kreises Olpe laden unterschiedliche Karnevalsveranstaltungen zum Mitfeiern ein. Gerade das Verkleiden macht es hier sogar Fremden möglich, sich unters Volk zu mischen und Spaß zu haben. Doch ist Schunkeln, Bützchen und Kamelle fangen nicht für jeden etwas. Wir haben daher ein paar Tipps auch für die parat, die mit Pappnasen und Perücken eher weniger anfangen können.

Mein Tipp für Sie

Nun lädt das Wetter laut den jüngsten Prognosen nicht unbedingt zu Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel. Doch gilt die alte Weisheit, dass es kein unpassendes Wetter gibt, sondern nur unpassende Kleidung. Und daher kann auch bei Regenwahrscheinlichkeiten von 100 Prozent eine Wanderroute wie der Ottfinger Flurenweg guten Gewissens empfohlen werden. Die Bewegung an der frischen Luft wird hier verbunden mit einem Lerneffekt: Genau 9,81 Kilometer weit führt die Runde entlang der Berge um das Dorf, und an 36 Stellen zeigen Schilder die Namen der Flurstücke. Zwölf Ruhebänke laden zwischendurch zum Rasten ein – was allerdings bei der derzeitigen Witterung eher theoretisch mitgeteilt wird. Genau auf halber Strecke, im alten Steinbruch, besteht aber auch bei Regen eine Rastmöglichkeit in einer Schutzhütte. Start und Ziel des Rundwegs ist der Ottfinger Dorfplatz, dort befindet sich auch eine große Wandertafel, an der Faltblätter mit der Route mitgenommen werden können.

Für Theater-Liebhaber

Im Theater Hagen wird am Samstag, 10. Februar, das Mel-Brooks-Musical „The Producers“ aufgeführt. Los geht‘s um 19.30 Uhr im Großen Haus an der Elberfelder Straße 65 in Hagen. Eine Einführung startet um 19 Uhr im Theatercafé. Ticktes zum Preis ab 20,50 Euro können Sie im Internet auf der Homepage des Hagener Theaters (www.theaterhagen.de) erwerben. Die Aufführung dauert 2 Stunden und 45 Minuten, inklusive einer Pause.

Mal etwas anderes

Schon mal eine Felswand hochgeklettert? Falls Sie Lust darauf haben, dann sei Ihnen die Blox-Boulderhalle im Industriegebiet Wiethfeld in Heggen ans Herz gelegt. Hier können sich Anfänger ausprobieren und fortgeschrittene Kletterer richtig auspowern. Geöffnet hat die Halle freitags von 13 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag ist zwischen 11 und 20 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen für eine Tageskarte 11 Euro, Kinder 7 Euro. Kletterschuhe können vor Ort gegen einen kleinen Aufpreis ausgeliehen werden. Mehr Informationen gibt‘s im Netz unter www.blox-boulderhalle.de

Sporthighlight der Woche

Nach und nach wagt sich auch der Fußball wieder ins Freie. Und das gleich mit interessanten Lokalduellen, unter denen die Partie zwischen den Landesliga-Rivalen SpVg Olpe und SV 04 Attendorn am Samstag um 16 Uhr im Kreuzbergstadion herausragt. Aber auch im Wendschen stehen heiße Derbys an, da sind die vier Mannschaften unter sich: Wie bereits am Freitag um 19 Uhr, wenn der FC Altenhof in Rothemühle spielt oder am Samstag 14.30 Uh bei RW Hünsborn gegen VSV Wenden.

