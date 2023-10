Kreis Olpe: Unsere vier Freizeit-Tipps zum Wochenende

Kreis Olpe. Vom Kreativmarkt in Wenden über Comedy in Siegen und Oberliga-Volleyball in OIpe bis zum Freilichtmuseum in Hagen: das sind unsere Freizeittipps.

Mit einem Wetterwechsel verabschiedet sich die aktuelle Woche, und das Wochenende steht vor der Tür. Noch nichts vor? Ich habe ein paar Ideen zusammengetragen:

Mein Tipp

Comedian Martin „Maddin“ Schneider ist am Freitagabend, 20. Oktober, mit seinem Programm „Schöne Sonndaach“ zu Gast in der Siegerlandhalle. Los geht’s um 20 Uhr im Foyersaal, Einlass ist eine Stunde zuvor. Eintrittskarten gibt es aber 29 Euro über den Dienstleister Eventim.

Mal was anderes

Am Samstag (14 bis 18 Uhr)und Sonntag (11 bis 18 Uhr) öffnet das Wendener Rathaus wieder für den traditionellen Kreativmarkt seine Türen. Die Angebotspalette reicht von Schmuck, Schnitzereien, Taschen, Filzarbeiten, Bildern und Fotografien bis zu Gewürzen, selbstgemachten Currys und Holzspielzeug. Weiter laden Stände mit Handarbeiten aus Wolle, handgemachte Bio-Naturseifen, Floristik und Dekorationsartikel aus verschiedenen Materialien zum Bummeln ein. Am Samstag und Sonntag gibt es für die „kleinen Gäste“ zwischen 14 und 17 Uhr im Sitzungssaal in der vierten Etage des Rathauses die „Kinder-Kreativ-Ecke“ mit tollen Bastelideen und einigen Überraschungen.

Für die Kleinen

Nicht nur, aber auch für die Kleinen lohnt jederzeit ein Besuch im Freilichtmuseum in Hagen. Dienstags bis samstags von 9 bis 17.30 Uhr und sonntags von 9 bis 18 Uhr kann hier erlebt werden, wie die Menschen des Sauerlandes früher lebten und arbeiteten. Am Samstag von 14 bis 17 Uhr wird „Drucken mit Modeln“ als Mitmachangebot in der Blaufärberei für Kinder ab acht Jahren angeboten, am Sonntag von 11 bis 13 Uhr eine Naturkundführung am Mäckingerbach, von 13 bis 17 Uhr wird im Forscherlabor Papier unterm Mikroskop betrachtet und von 14 bis 15 Uhr gibt es eine Sonntagsführung im Schmiedemuseum.

Sporthighlight der Woche

Nachdem der Sturm auf die Oberliga-Tabellenspitze am vergangenen Sonntag in Köln abgewehrt wurde, können die Volleyballerinnen des VC SFG Olpe am Samstag in eigener Halle (19 Uhr) einen neuen Angriff starten. Und wieder geht es gegen Köln, allerdings gegen AVC, oder „Aktiver Volleyball Club“ Köln, wie er sich offiziell nennt.

