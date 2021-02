Kreis Olpe: Unternehmen spendet 35.000 Masken für Schüler

Gerlingen/Kreis Olpe. 35.000 Masken aus eigener Produktion: Die Moss GmbH aus Lennestadt stattet über eine Spendenaktion alle Grundschulen im Kreis Olpe aus.

Rechtzeitig zum von Bund und Ländern verabschiedeten Schulstart spendet die Moss GmbH aus Lennestadt rund 34.000 medizinische Masken an die insgesamt 34 Grundschulen im Kreis Olpe. Letzte Station der Übergabe-Tour war nun die Grundschule Gerlingen.

Seit Mai 2020 produziert Moss im eigenen Werk in Gerlingen im Dreischichtbetrieb mit rund 100 Mitarbeitern bis zu 2,5 Millionen Masken pro Woche mit höchster medizinischer Klassifizierung. Am Ausbau der Kapazitäten wird in dem Unternehmen, das eigentlich im großformatigen Digitaldruck zuhause ist, gearbeitet. Bereits im Frühjahr 2019, als der originäre Geschäftsbereich coronabedingt einbrach, ist man zusammen mit dem Fraunhofer-Institut in die Entwicklung einer entsprechende Produktionsstraße eingestiegen.

„Mit der Spende der Masken an die Olper Grundschulen möchten wir einen praktischen und regionalen Beitrag im Kampf gegen die Pandemie leisten“, sagt Peter Bottenberg, Geschäftsführer der Moss GmbH. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in diesem asiatisch dominierten Markt ein regionales Produkt so erfolgreich platzieren konnten.“

Die Spende freut auch Peter Clemens, stellvertretender Leiter der Grundschule Gerlingen, wo der Schulbetrieb derzeit im tageweisen Wechselmodell stattfindet. „Die Masken sind eine große Hilfe für uns. Masken werden mal vergessen, sind verschmutzt, durchnässt oder bieten einfach nicht den richtigen Schutz. So haben wir nun einen guten Fundus, um unsere Kinder zu unterstützen.“

