Kreis Olpe: Unterstützung für MdB-Kandidat Müller wächst

Kreis Olpe. Nach Junge Union und Senioren Union spricht sich auch der CDU-Stadtverband Olpe für Florian Müller als Heider-Nachfoger in Berlin aus.

Die Unterstützung für den Drolshagener Florian Müller, der für die CDU im Kreis Olpe in den nächsten Bundestag einziehen will, wird immer größer. Nachdem der Kreisvorstand der Jungen Union den stellvertretenden Kreisvorsitzenden Müller einstimmig als ihren Kandidaten für das Bundestagsmandat im Kreis Olpe und südlichen Märkischen Kreis nominiert hatte, haben sich nun auch der Kreisvorstand der heimischen Senioren Union und der CDU-Stadtverband Olpe für Müller ausgesprochen.

Nach den virtuellen Vorstellungsrunden der fünf Bewerber um die CDU-Bundestagskandidatur herrsche bei der CDU Olpe eine klare Meinung: „Der geschäftsführende Vorstand unterstützt einstimmig die Kandidatur von Florian Müller“, heißt es in einer Pressemitteilung der Olper CDU.

„Es haben sich fünf sehr verschiedene Personen mit sehr unterschiedlichen Bewerbungen vorgestellt. Florian Müller hat uns schlussendlich mit seinem Fachwissen, seinen Ideen für Projekte vor Ort und seiner politischen Vernetzung überzeugt. Er bietet der CDU im Kreis Olpe eine klare und längerfristige Perspektive“, erklärte Markus Arens, Vorsitzender der CDU in der Kreisstadt. Er kenne die Kommunalpolitik und wisse, worauf es ankomme: „Wir wissen, dass er ein zuverlässiger Ansprechpartner sein wird. Deshalb hat er unsere volle Unterstützung“, so Arens weiter.

Politische Vernetzung

Auch Junge Union und Senioren Union verweisen auf die politische Vernetzung von Florian Müller, der durch seine Arbeit in der Jungen Union und im Büro von Matthias Heider schon ein Netzwerk habe und die Strukturen in Berlin kenne. Auch seine kommunalpolitische Verankerung und thematische Breite seien wichtig, um den Kreis Olpe gut in Berlin zu vertreten.

„Florian Müller steht für eine generationengerechte Politik, die die Belange der jüngeren Generation vertritt, ohne diese gegen die ältere Generation auszuspielen“, so Torsten Weber, Kreisvorsitzender der Jungen Union. Für Florian Müller spreche auch, dass er auch Zeit außerhalb des Sauerlands verbracht habe.

Wilma Ohly, Kreisvorsitzende der Senioren Union, ergänzt: „Wir arbeiten mit Herrn Müller schon seit vielen Jahren zusammen. Dabei war er für uns stets ein verlässlicher Partner, der einerseits das große Ganze im Blick hat und andererseits die Anliegen von uns Senioren kennt. Deswegen sprechen wir uns zusammen mit der Jungen Union für Florian Müller als unseren gemeinsamen Kandidaten aus.“