Kreis Olpe: Vier Autofahrer alkoholisiert am Steuer

Kreis Olpe. In nur zwei Tagen sind der Polizei gleich vier alkoholisierte Autofahrer ins Netz gegangen – in Gerlingen, Drolshagen, Attendorn und Biekhofen.

Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch haben Polizeibeamte Autofahrer im Kreis Olpe angehalten und kontrolliert, die unter dem Einfluss von Alkohol standen.

Am Dienstagabend kontrollierten die Polizisten auf einem Tankstellengelände in der Koblenzer Straße in Gerlingen gegen 22.55 Uhr einen 52-Jährigen. Ein Zeuge hatte zuvor die unsichere Fahrweise des Mannes beobachtet und der Leitstelle gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten entsprechende Ausfallerscheinungen, wie eine verlangsamte Sprache und eine schwankende Körperhaltung, fest. Zudem roch der Atem des Fahrers stark nach Alkohol und er hatte glasige Augen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht.

Wenig später, gegen 23.55 Uhr, hielten Beamte einen 27-Jährigen auf der Benolper Straße in Drolshagen an. Auch hier meldete ein Zeuge, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest ergab sich ein Wert von rund 1,6 Promille. Daraufhin wurde er zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gefahren. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Am Mittwoch stellten Beamte zudem eine Alkoholisierung bei einem 27 Jahre alten Autofahrer in Attendorn fest. Dieser befuhr gegen 17 Uhr die Finnentroper Straße. Anlässlich einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten die Polizisten ihn an. Dabei stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. Er gab an, vor Fahrtantritt Bier getrunken zu haben.

Daneben kontrollierten Beamte gegen 23 Uhr einen 21-Jährigen, der mit seinem Wagen den Mühlenweg in Biekhofen befuhr. Im Zuge der Kontrolle stellten die Polizisten auch hier durch einen freiwilligen Atemalkoholtest eine Alkoholisierung fest. Der Beschuldigte begleitete die Beamten zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus.

In allen Fällen untersagte die Polizei die Weiterfahrt und schrieben eine Anzeige.