Kreis Olpe: Volksbank baut Fundament für die Zukunft

Der Blick geht nach einem soliden Ergebnis in 2021 nun in Richtung Fusion zu einer starken Volksbank Sauerland: (v.l.) Bernd Griese, Michael Griese und Andreas Ermecke .

Kreis Olpe. Die Zeichen stehen auf Fusion: Die Volksbank Bigge-Lenne geht mit guten Zahlen in die Vereinigung mit der Volksbank Sauerland.

Zahlen und Kurs stimmen – und beides spricht für sich. Ein neuer Höchstwert beim betreuten Kundenvolumen, ein Bilanzsummen-Zuwachs, deutlicher Wachstum bei den von der Bank ausgelegten Krediten und ein Plus auf der Einlagenseite der Bilanz. „Diese Geschäftszahlen zeigen, dass die Mitglieder und Kunden unseren genossenschaftlichen Stärken im vergangenen Jahr vertraut haben“, unterstreicht Bernd Griese, Vorstandsmitglied der Volksbank Bigge-Lenne, das Jahresendergebnis. „Als Genossenschaftsbank ist es unser klarer Anspruch, unseren Mitgliedern und Kunden auch in stürmischen Zeiten als verlässlicher Partner zur Seite zu stehen. Das ist uns auch im zurückliegenden Geschäftsjahr gelungen.“

+++Lesen Sie auch: Volksbank-Chef Michael Griese im Interview+++

„Genossenschaften wie die Volksbank Bigge-Lenne sind Verantwortungsgemeinschaften. Ihre Stärke zeigen sie daher besonders dann, wenn es wichtig ist, besonders nah an Mitgliedern und Kunden zu sein“, leitet Michael Griese auch im Namen seiner Vorstandskollegen Andreas Ermecke und Bernd Griese den Bericht zur wirtschaftlichen Entwicklung der Bank ein. Neben den erheblichen Auswirkungen der Corona-Pandemie war das Jahr 2021 vor allem geprägt von den Folgen der weiter anhaltenden extremen Niedrigzinspolitik, steigender Nutzungszahlen digitaler Angebote durch Mitglieder und Kunden und der weiter voranschreitenden Regulatorik, die einen hohen Kostendruck verursachen.

Das Online-Banking

Über 75 Prozent der Kunden seien zwischenzeitlich mit ihrem Konto online und nutzten das steigende Serviceangebot im Online-Banking und der Banking-App. „Über 62 Prozent nutzen mittlerweile das Elektronische Postfach, um sich Kontoauszüge und Unterlagen digital zusenden zu lassen. Trend steigend“, brachte Bernd Griese die Entwicklung auf den Punkt. Die Volksbank habe den Bedarf erkannt und auf das Nutzungsverhalten ihrer Mitglieder und Kunden reagiert: mit dem Ausbau des telefonischen Kunden-Service-Centers in ein KundenDialog-Center und Investitionen in Videoberatung und Online-Banking seien die Banker auf dem Weg, den Kunden heute nachfragen.

Der Finanzmarkt

Doch wie sieht die Situation im Finanzmarkt insgesamt aus? Die Volksbank Bigge-Lenne hat trotz eines schwierigen Marktumfeldes und hohem Wettbewerbsdruck das Geschäftsjahr 2021 mit gutem Erfolg abgeschlossen. „In allen Kundensegmenten haben wir unsere Position im Markt sichern und weiter ausbauen können.“ So fassten Andreas Ermecke, Bernd Griese und Michael Griese in einer Pressemitteilung das Jahresergebnis 2021 zusammen. Dies zeigt sich im betreuten Kundenvolumen, das um 11,1 Prozent auf mehr als 4,7 Milliarden Euro angestiegen ist.

Die Volksbank verstehe sich als starker Finanzpartner für ihre Mitglieder und Kunden. Corona habe dies noch einmal deutlich unter Beweis gestellt, so Andreas Ermecke. Insbesondere bei Firmen, die Liquidität zur Krisenbewältigung brauchen, gleichzeitig aber auch die konjunkturelle Erholung für Investitionen nutzen wollten. Innerhalb der letzten zwölf Monate wurden neue Darlehen in Höhe von 413 Millionen Euro zugesagt. Davon entfallen 177,3 Millionen Euro auf Baufinanzierungen. Das gesamte betreute Kreditvolumen stieg auf 1,972 Milliarden Euro. Pandemiebedingte Kreditausfälle habe es nicht gegeben.

Die Wertpapiere

In den Geschäftsfeldern Bausparen, Versicherungen und Wertpapierhandel war die Volksbank sehr erfolgreich. Deutlich werde dies auch angesichts eines überproportionalen Wachstums beim Wertpapiergeschäft. Die Wertpapierbestände wuchsen von 624 Mio. Euro auf 795 Mio. Euro (+ 27,5 Prozent). Dies resultiere auch aus den guten Wertentwicklungen an den Börsen.

„Wertpapieranlagen und Immobilieninvestitionen sind gerade jetzt gute Anlageformen, um in Zeiten von Nullzinsen positive Renditen zu erreichen. Eine umfassende Beratung ist unersetzlich, um eine ausgewogene Anlagestruktur zu schaffen“, unterstreicht Bernd Griese die Möglichkeiten an den Kapitalmärkten. Insgesamt sollten Sparerinnen und Sparer mit einem längerfristigen Anlagehorizont auch auf ertragsstärkere Anlageformen wie Aktien und Fonds setzen, so sein Tipp. Bei den Einlagen konnte die Genossenschaftsbank ebenfalls ein Wachstum verzeichnen. Die Bilanzsumme stieg um 9,4 Prozent auf rund 2,4 Mrd. Euro.

Die Mitarbeiter

Weiterhin werde die Genossenschaftsbank an Bigge und Lenne in ihre Mitglieder investieren. Unter der Marke „WertVoll – exklusiv für Mitglieder“ werden neue Leistungen entwickelt, die neben der Dividende Alleinstellungsmerkmale seien. Gerade die Mitgliederakademie habe durch interessante Veranstaltungsformate viel Lob erhalten. Die exklusiven Veranstaltungen für Mitglieder im kleinen Kreis werden regional in allen Kommunen des Geschäftsgebiets durchgeführt und erfreuten sich immer mehr Beliebtheit. Reservierungen und Buchungen sind auch online möglich unter www.voba-bigge-lenne.de/mitgliederakademie.

Die Spenden

Der Bankvorstand verwies zudem auf das Steueraufkommen der Volksbank von rund 4 Mio. Euro sowie 280.000 Euro Spendenzahlungen an heimische Vereine und Institutionen. Zusätzlich wurden durch Crowdfundingprojekte 260.000 Euro für die Region eingesammelt. Sein Fazit zur wirtschaftlichen Situation der Bank: „Die Volksbank Bigge-Lenne besitzt ein starkes Fundament für eine sichere Zukunft.“

Die Zukunft

Und für die Zukunft haben die Banker an Bigge und Lenne schon ganz genaue Vorstellungen: Im Sommer hatte die Volksbank Bigge-Lenne ihre für dieses Jahr beabsichtigte Fusion mit der Volksbank Sauerland angekündigt. Gemeinsam, davon sind die Gremien beider Banken überzeugt, wird man die Herausforderungen aus den Umbrüchen in der Bankenlandschaft besser bewältigen und die Ertragskraft auch in Zukunft sichern können. Die dann in diesem Sommer nach Abstimmung und Beschlussfassung der Vertreter beider Banken entstehende neue Volksbank Sauerland soll noch stärkere Impulse und wertvolle Beiträge für die Weiterentwicklung der heimischen Region geben, so die Vorstände unisono.

Entsprechend zuversichtlich soll die Fusion unter dem Leitmotiv „Morgen kann kommen“ stehen, denn, so die Vorstände weiter, „hier kommen zwei gut aufgestellte und gut funktionierende Banken zusammen. Wir wollen gemeinsam eine neue starke regionale Volksbank für das Sauerland schaffen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe