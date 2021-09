Waldretter: Jürgen Messerschmidt (Regionalforstamt, links) und Antonius Klein (Kreis Olpe) auf der Fläche an der Hohen Bracht, die mithilfe von Spenden der Leser unserer Zeitung wiederaufgeforstet werden soll.

Spenden Kreis Olpe: Waldretter forsten Fläche an Hoher Bracht auf

Kreis Olpe. Die Waldretter-Aktion der WP geht in die heiße Phase. Nun steht die Pflanzfläche im Kreis Olpe fest. Helfen Sie mit Ihrer Baumspende mit!

Einzelne kahle Stämme ragen noch in den Himmel. Heruntergefallene, braune Äste und etwas Farn bedecken den Waldboden. Hier und da sind aber auch schon junge Buchen gewachsen. Richtig kahl ist die Fläche daher nicht. Für Antonius Klein vom Fachdienst Umwelt beim Kreis Olpe ist es trotzdem genau die richtige Stelle für die WP-Waldretter-Aktion: Mit den Spenden unserer Leserinnen und Leser sollen hier, unweit der Hohen Bracht, junge Bäume gepflanzt und so der Wald der Zukunft aufgebaut werden.

„Wir haben bewusst keine riesige Kahlfläche ausgewählt, die man bei uns in der Region ja auch ohne Probleme findet“, sagt Antonius Klein. „Aber Wald ist etwas Dynamisches und hier kann man das spüren.“ Außerdem seien ungeschützte Kahlflächen für viele Baumarten gar nicht geeignet. „Buchen vertragen die Hitze in diesen Bereichen zum Beispiel nicht“, ergänzt Jürgen Messerschmidt, Leiter des Regionalforstamtes Kurkölnisches Sauerland.

Nahe des Aussichtsturms

Der Landesbetrieb Wald und Holz mit dem Regionalforstamt und der Kreis Olpe unterstützen die Waldretter-Aktion dieser Zeitung, indem sie die passende Fläche zur Verfügung stellen und sich um Anpflanzung und Pflege der Bäume kümmern. Die Pflanzfläche ist vom Parkplatz des Aussichtsturms in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen.

+++ Waldretter: Wie eine Familie in Kuckuck mit dem Wald lebt +++

Von der langgezogenen Rechtskurve der Anfahrtsstraße kurz vor dem Parkplatz führt links ein Wirtschaftsweg in den Wald. Nach 100 Metern sind Spaziergänger dann bereits am Ziel.

Die vereinzelten Fichten, die dort noch stehen und vom Borkenkäfer-Befall bereits deutlich gezeichnet sind, werden dafür in den kommenden Wochen noch abgeholzt. Dann wolle man Bäume für die Wiederaufforstung finden, die gut mit den jungen Buchen und der zu erwartenden, natürlichen Fichten-Verjüngung harmonieren.

Ideen hat Antonius Klein schon einige. „Die Esskastanie gilt als sehr klimaresistente Baumart“, kann sich der Fachmann den im Sauerland noch exotischen Baum an dieser Stelle gut vorstellen, ebenso wie etwa die Baumhasel. Auch für den bislang in Nordamerika heimischen Tulpenbaum sei der Bereich an Hohen Bracht eine „Ecke, wo man das gut versuchen kann“. Er zeigt sich überzeugt: „Das wird eine hochspannende Fläche.“

Versuchsareal direkt nebenan

Ein Patentrezept für den Wald der Zukunft gebe es nämlich nicht. Fest stehe nur, dass die Zeiten der Fichten-Monokultur zu Ende gingen. Zu groß sind die Schäden, die Trockenheit und Borkenkäfer in den vergangenen Jahren angerichtet haben.

Ein gutes Beispiel für einen naturnahen Wald gibt es bereits direkt neben der aktuellen Pflanzfläche: Auf einem Versuchsareal sind bereits Anfang der 90er-Jahre andere Baumarten gepflanzt worden, erinnert sich Antonius Klein, der als Praktikant mit dabei war. Und auch die WP war damals schon mit im Boot. Eine Tradition, die wir nun mit Ihrer Hilfe gerne fortsetzen. Bei einem Pflanzfest im Frühjahr soll nun das nächste Stück des zukunftsfesten Waldes an der Hohen Bracht entstehen.

>>> Werden Sie Waldretter! So geht’s!

Mit der Aktion „Waldretter“ will unsere Zeitung einen Beitrag zur Wiederaufforstung leisten. Für jeden neuen Leser pflanzen wir einen Baum in der Region. Der Verlag hat zugesagt, mindestens 1500 Bäume zu spenden. Für Leser, die einen neuen Leser werben, gibt es ein besonderes Angebot unter wp.de/aufforsten

Wir laden alle ein, sich an der Wiederaufforstung von Südwestfalen zu beteiligen und selbst Waldretter zu werden. Das geht auf diverse Art und Weise:

Eine Baumspende ist ab einem Betrag von 5 Euro möglich. Ab einem Betrag von 50 Euro, also ab 10 Baumspenden, wird auf Wunsch eine Spendenquittung ausgestellt. Natürlich wählt jeder Spender selbst aus, in welchem Bereich zwischen Hagen und Siegen, Brilon und Schwelm das Bäumchen gepflanzt werden soll. Hier geht’s zur Spende: wp.de/waldretter

Baumpate werden: Da die Wiederaufforstung eine Generationenaufgabe ist, kann man auch Baumpate werden. Für monatlich 10 Euro wird der Spender Pate einer 50 Quadratmeter großen Waldfläche, um für eine kontinuierliche Wiederaufforstung zu sorgen. Wer 19 Euro monatlich spenden möchte, wird Pate von 100 Quadratmetern Mischwald. Details: waldlokal.com/waldretter-projekt

Auf unserer Internetseite wp.de/waldretterhaben wir auch einen Baumzähler installiert. Auf diese Weise können Sie den Fortschritt der Aktion in regelmäßigen Abständen verfolgen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe