Kreis Olpe: Wann die Weihnachtsbäume 2024 abgeholt werden

Kreis Olpe Nach Weihnachten fliegt der Christbaum aus dem Wohnzimmer. Vielerorts werden die Bäume in den nächsten Tagen eingesammelt – und zwar hier.

Weihnachten ist vorbei, die Weihnachtsbäume müssen so langsam wieder aus dem Haus. Auch in diesem Jahr gibt es im Kreis Olpe viele Sammelaktionen. Hier finden Sie einen Überblick (wir aktualisieren laufend):

Wenden

Hünsborn: Das Event Team Hünsborn sammelt am Samstag, 13. Januar, die Tannenbäume in Hünsborn gegen eine kleine Spende ein. Damit keiner übersehen wird, bittet das Team um das sichtbare Ablegen der Bäume bis 9 Uhr morgens an der Straße

Drolshagen

Iseringhausen, Halbhusten, Husten, Heiderhof, Eltge: Am Samstag, 13. Januar, ab 9.30 Uhr ist die Weihnachtsbaumabholaktion des MGV Iseringhausen. Gesammelt wird in Iseringhausen, Halbhusten, Husten, Heiderhof, Eltge oder mit Whatsapp-Nachricht an 0151 41286345 auch aus angrenzenden Siedlungen. Bitte den abgeschmückten Baum gut sichtbar an die Straße legen. Über eine Spende freut sich der MGV Iseringhausen, gerne auch durch Überweisung auf das Vereinskonto DE96 4625 0049 0005 518626.

Gute Vorsätze für 2024: Die besten Abnehm-Tipps der Experten

DJ Dave Curtis: Das ist sein Rezept für den Erfolg

Essen gehen im Kreis Olpe: Das Schnitzel wird teurer

Kirchhundem

Kirchhundem, Herrntrop und Flape: Am Samstag, 13. Januar, sammelt das Tambourcorps Kirchhundem die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Ab 9 Uhr werden die Bäume in den Orten Kirchhundem, Kirchhundem „Altes Feld“, Herrntrop und Flape für ein beliebiges Entgelt abgeholt. Die Spenden kommen den „Smily Kids“ in Altenhundem und den „Löschkids“ der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhundem zugute.

Olpe

Olpe und Lütringhausen: Am Samstag, 20. Januar, werden die Weihnachtsbäume im Stadtgebiet von Olpe und in Lütringhausen von der KJG St. Martinus und der Jugendleiterrunde St. Marien abgeholt. Die Bäume sollten spätestens ab 9 Uhr gut sichtbar und mit Namen und Adresse versehen an der Straße bereitliegen. Es wird eine Spende von ca. 1 Euro pro Meter Baum erbeten. Der Erlös fließt wieder der Muggelkirmes bzw. einem sozial-caritativen Projekt zu. Um Diebstahl vorzubeugen, die Bitte: Hängen Sie kein Geld an die Bäume! Es kommt jemand an die Türen, um die Spenden einzusammeln. Sollten Sie an dem Tag nicht zu Hause sein, kann die Spende auch bei einem Nachbarn hinterlegt oder an den folgenden Tagen im zentralen Büro des Pastoralverbunds, Auf der Mauer 6 abgegeben bzw. eingeworfen werden. Ebenso ist eine Überweisung auf folgende Konten möglich: Im Bereich der St. Martinus Gemeinde: KJG St. Martinus, IBAN DE71 4625 0049 0000 5633 46, Sparkasse Olpe. Im Bereich der St. Marien Gemeinde: Himmelfahrtskommando, IBAN DE07 4625 0049 0018 7139 74, Sparkasse Olpe. Stichwort: Tannenbaumabholaktion, Name, Straße, Haus-Nr. Während der Aktion sind wir unter der Telefonnummer 83640 (St. Martinus) bzw. 0176/50647562 (St. Marien) erreichbar. Bei starkem Schneefall oder glatten Straßen muss die Abholung verschoben werden.

Sie haben Ergänzungen? Dann schicken Sie uns eine kurze Mail an olpe@westfalenpost.de.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe