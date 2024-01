Kreis Olpe: Wappenbildträger übergaben Jubiläumsspende

Olpe Die Würdenträger wurden wie das Kinderhospiz 25 Jahre alt. Da war den Schützen schnell klar, wohin ihre Spende in diesem Jahr geht.

Genau wie das Kinderhospiz „Balthasar“ feierten die 25 Wappenbildträger des Kreisschützenbundes Olpe im abgelaufenen Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Dies war Anlass genug, die jährliche Spende der obersten Würdenträger des Kreisschützenbundes Olpe – diesmal waren es 2500 Euro – an „Balthasar“ zu überreichen. Nach einem Festhochamt in der Wallfahrtskirche Kohlhagen und einer anschließenden Besichtigung des Geistlichen Zentrums hatten die Wappenbildträger im nahen „Gut Ahe“ getagt und die Spende an „Balthasar“ beschlossen.

Die Wappenbildträger haben bisher insgesamt fast 45.000 Euro in den 25 Jahren ihres Bestehens zusammengetragen und an vielen Stellen geholfen. Stellv. Einrichtungsleiterin Rebecca Kranz zeigte den drei Überbringern einige Räume des Kinderhospizes, die einen bleibenden Eindruck bei den Besuchern hinterließen. Das erste deutsche Kinderhospiz, seit elf Jahren erweitert um ein Jugendhospiz, bietet Familien lebendverkürzend erkrankter Kinder und Jugendlicher ein Zuhause auf Zeit und den Angehörigen die Möglichkeit, eine Auszeit zu nehmen, in der ihre Kinder bestens versorgt sind. Auch die Trauerarbeit spielt hier eine große Rolle.

