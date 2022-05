Kreis Olpe: Warum es für Rehkitze ein guter Sommer wird

Lennestadt/Kreis Olpe. Die ersten Wiesen sind bereits gemäht, noch bevor die ersten Kitze geboren wurden. Es gibt noch weitere gute Nachrichten für die Bambis.

Für viele ist der Mai die schönste Zeit des Jahres, für Rehkitze ist es die gefährlichste. Dann, wenn die jungen Kitze im Gras kauern und die Landwirte zur ersten Mahd ausfahren. Doch in diesem Jahr stehen die Zeichen gut für die „Bambis“ – und zwar aus mehreren Gründen.

Die Kreisjägerschaft hat technisch aufgerüstet. „Wir haben uns für die Kitz- und Junghasensuche acht Drohnen zur Unterstützung zugelegt. Das erleichtert die Suchen, die wir seit vielen Jahren jedes Jahr mit vielen Personen durchführen“, erklärte Karl-Josef Fischer, Vorsitzender der Kreisjägerschaft „Kurköln“, jüngst im Interview.

Förderprogramm

Das Land NRW hatte die Anschaffung der Drohnen mit einem Förderprogramm gesponsert. Jeder Hegering im Kreis Olpe verfügt nun nicht nur über ein Flugobjekt mit Wärmebildkamera, die in den frühen Morgenstunden, wenn die Temperaturen noch niedrig sind, Kitze im Gras aufspüren kann, sondern auch über ausgebildete Piloten.

Im Hegering Bilstein (Lennestadt) steuert Georg Klein das fliegende „Bambisuchgerät“. In dieser Woche war er bereits zwei Mal im Raum Burbecke unterwegs – allerdings ohne Kitzkontakt. In 50 Metern Höhe fliegt er vor der Mahd die Wiesen ab. Weil vier Augen mehr sehen und damit er sich auf die Steuerung der Drohne konzentrieren kann, wird das Bild auf einen zweiten Monitor übertragen. Mindestens zwei weitere Helferinnen oder Helfer sind ebenfalls dabei, um ein Tier in einem Korb aus der Wiese zu holen.

Drohnen erleichtern Suche

Ohne Menscheneinsatz geht es also nicht – trotz Technik, aber im Vergleich zu früher, als die Wiesen zu Fuß abgesucht wurden und das menschliche Auge im hohen Gras nur ein Kitz in maximal zwei Metern Entfernung sah, „erleichtert uns das die Arbeit ganz enorm“, sagt Peter Steinhoff, Jäger und Kreislandwirt in einer Person. „In zwei, drei Wochen geht es erst richtig los“, sagt Georg Klein, der dann von den Landwirten angefordert werden kann.

Dann werden schon einige Wiesen gemäht sein – gut für Mensch und Tier. Denn die Landwirte sind in diesem Jahr früh, die Ricken spät dran. So konnte Peter Steinhoff am letzten Samstag die erste Mahd einfahren, bevor in seinem Revier in Theten das erste Kitz überhaupt geboren bzw. gesetzt wurde, wie es in der Jägersprache heißt. Dass die Bauern vor dem Setzen bereits ins Futtergeschäft einsteigen, hängt natürlich vom Wetter ab.

Im letzten Jahr konnten die Landwirte ihre Mäher wegen des Wetters erst Ende Mai anwerfen. Peter Steinhoff, der Landwirt und Jäger aus Theten, hat übrigens sein erstes Kitz schon am vergangenen Donnerstag „gerettet“ – ganz klassisch und ohne Drohneneinsatz.

„Ich bekam einen Anruf, dass ein Kitz auf einem Waldweg liegt.“ Vorsichtig bugsierte er das unverletzte Tier, eingepackt in Grasbüschel, in den Wald. Das Zusammenspiel zwischen Landwirten und Jägern funktioniere grundsätzlich problemlos, so Steinhoff. Man sitze ja in einem Boot. Sollte ein Kitz bei der Mahd umkommen, dann ist dies für alle Beteiligten tragisch.

Ob es einen Mähsommer ohne getötete Kitze geben wird? Peter Steinhoff ist Realist. „Es kommt immer auf die Bedingungen an, die sind im Moment sehr gut, so dass wir die Tiere finden, aber wir werden die Verlustrate nie ganz auf Null setzen können.“

Fakten

Auch der Landwirtschaftliche Kreisverband erwägte, für die Kitzsuche eine eigene Drohne anzuschaffen, hat die Pläne aufgegeben, weil es dafür auch geschulte Piloten braucht. „Die Technik ist in Jägerhand gut aufgehoben“, so Vorsitzender Michael Richard. Die Kitzsuche vor dem Mähen bleibe für die Landwirte obligatorisch - auch ohne Drohne.

Wer eine Drohne mit einem Gewicht über 250 Gramm steuern will, benötigt einen Drohnenführerschein. Laut Georg Klein kann man den Führerschein online beim Bundesluftfahrtsamt erwerben.





Die Futterqualität im Kreis Olpe sei laut Michael Richard „super“, die Mengen seien „passabel“.

