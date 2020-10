Die Tage von Tobias Kaufmann sind 17 bis 18 Stunden lang. Er ist Landwirt im Vollerwerb, bewirtschaftet den 250 Jahre alten Familienhof mit heute rund 250 Tieren in Jungbullenaufzucht und Rindermast. Vor drei Jahren wurde alles modernisiert und ein überdachter Reitplatz für 63 Pensionspferde gebaut. Damit habe man sich ein zweites Standbein geschaffen, eine weitere Einkommensquelle erschlossen und bleibt mit der Rinderhaltung ein starker landwirtschaftlicher Betrieb.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Ernte im vergangenen Jahr war schleppend und durchwachsen“, berichtete der Landwirt jetzt auf der Erntedank-Pressekonferenz des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Olpe, die seit 2007 stattfindet und immer auf einem anderen Hof verortet ist. So in diesem Jahr bei der Familie Kaufmann in Wendener Hütte.

Landwirtschaft muss sich umorientieren

Was Tobias Kaufmann in einem Satz zusammenzufassen versucht, prägt die gesamte Stimmung der Landwirte im Kreis: Ihnen ist nicht zum Jubeln. Eine mäßige Grasernte auf Grünland, eine zwar recht ordentliche Getreideernte indes bei schlechten Preisen, bei der Milch auch keine rechte Freude und ein Wegsterben des Waldes. Michael Richard, Vorsitzender des Kreisverbandes, kann nur eine mäßige Bilanz ziehen. „Um der Natur befehlen zu können, muss man ihr gehorchen“, sieht er angesichts anhaltender Trockenheit seit nunmehr schon drei Jahren die Notwendigkeit einer Umorientierung in der Landwirtschaft.

Damit geht er zu einhundert Prozent konform mit dem Bebbinger Bio-Bauer Bernd Eichert, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes. Wasser sei begrenzender Faktor und werde knapp. Für Tiere, Menschen und die Landwirtschaft. „Für die Zukunft der Betriebe müssen wir kleinstrukturierter handeln, das Risiko auf verschiedene Pflanzen verteilen und unsere Anbausysteme durch Diversifizierung anpassen.“

Eine Möglichkeit sieht der Kreisverband in der Umwandlung von Grünland zu Ackerland. Das könne einer Region wie der hiesigen mit einem Grünland-Anteil von 80 Prozent nicht schaden und die Situation entspannen. Problem sei das enge Korsett, in das die Landwirte seitens der Politik geschnürt seien, etwa durch das Grünlandumwandlungsverbot. „Um uns herum verändert sich die Welt. Wir brauchen mehr rechtliche Möglichkeiten, um uns dem Klima anzupassen.“

Direktvermarktung bekommt größeren Zulauf

Trotz eines weiteren schwierigen Jahres sieht der Kreisverband auch Positives. Was Hoffnung macht, ist die Zuverlässigkeit der Bauernhöfe. „Corona hat zu großer Veränderung im täglichen Umgang geführt. Trotz aller Herausforderungen hat die Landwirtschaft aber die Versorgung mit gesunden Lebensmitteln aufrechterhalten können“, so Michael Richard.

Positiv bewertet er besonders die Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte, die mit dem Lockdown einen deutlich größeren Zulauf bekommen hat. „Regional erzeugte Lebensmittel werden wieder geschätzt. Das macht die Höfe ausbau- und zukunftsfähig.“ Wichtig sei dabei, dass nachgelagerte Bereiche, heißt das Handwerk wie Schlachter und Metzger, nachkommen. „Wir müssen unsere Strukturen stärken, unser Umfeld bunter gestalten. Vor Ort produzieren, verarbeiten und verkaufen, so dass die Wertschöpfung in der Region bleibt“, so der Kreisverbandsvorsitzende. „Wir brauchen eine Landwirtschaft wie früher.“