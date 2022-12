Freizeittipps Kreis Olpe: Was Sie rund um Weihnachten unternehmen könnten

Kreis Olpe. Das Weihnachts-Wochenende steht vor der Tür. Haben Sie schon etwas vor? Wenn Sie nicht daheim bleiben wollen, haben wir hier ein paar Ideen.

Weihnachten steht am Wochenende vor der Tür. Sicherlich gibt es aus diesem Grund nicht mehr das große Freizeit-Programm, aber ein paar Tipps möchte ich Ihnen trotzdem ans Herz legen. Schauen Sie mal, ob etwas für Sie und Ihre Familie während der Feiertage oder bereits heute oder Freitag dabei ist.

Mein Tipp für euch

Nach einem hektischen Jahr kehrt bei vielen Familien – glücklicherweise – über Weihnachten ein bisschen Ruhe ein. Deswegen mein Vorschlag: Bleiben Sie doch einfach zuhause, im engsten Kreis der Familie und genießen Sie die gemeinsame Zeit – vielleicht mit einem schönen Film am Abend. Die Klassiker „Kevin – Allein zuhause“ oder der zweite Teil „Kevin – Allein in New York“ werden niemals langweilig. Aber auch ein geselliger Spieleabend kann aufheitern. Vielleicht haben Sie ja Lust auf eine Runde Monopoli - Sauerland-Edition.

Viel Spaß für wenig Geld

Ein „HipHop-Tanztheater für die ganze Familie“ verspricht die Aufführung „Renegade - Der Weihnachtsroboter“, die am Freitag um 15 Uhr im Theater Im Depot in Dortmund zu sehen ist. Tickets gibt es über den Dienstleiter eventim ab 3,90 Euro, entsprechende Informationen im Netz unter www.eventim.de

Im Rampenlicht

Die Philharmonie der Solisten steht am 1. Weihnachtstag, also am kommenden Sonntag, im Rampenlicht der Trinitatiskirche in Köln: Zu hören ist Vivaldis „Die Vier Jahreszeiten“. Tickets für dieses Konzert können Sie buchen im Internet unter www.koelnticket.de

Für die Kleinen

Ein musikalisches Weihnachtsspiel für Kinder ab drei Jahren und die ganze Familie verspricht das Theaterstück „Die Weihnachtsgeschichte erzählt vom Engel und vom Esel“. Auf die Bühne kommt dieses kindgerechte Stück am Freitag um 10.30 Uhr und um 14.30 Uhr auf der Volksbühne am Rudolfplatz in Köln. Die Karten kosten für Erwachsene 15 Euro und für Kinder 10 Euro.

Mehr Infos im Internet unter: www.volksbuehne-rudolfplatz.de

Das Sporthighlight der Woche

Vor Weihnachten ist zwar sportfreie Zeit, aber Anfang nächster Woche geht es direkt wieder los. Die Sportfreunde Albaum richten das Fußballturnier um den „Sparkassen-Hallenfußballcup“ in Kirchhundem am Mittwoch, 28., und Donnerstag, 29. Dezember, jeweils ab 18 Uhr in der Sporthalle der Sekundarschule Hundem-Lenne aus. Der Sieger des Turniers ist dann im Januar Gastgeber des Kreis-Masters.

Mal was anderes

Nach der Corona-Zwangspause finden in der kommenden Woche wieder die beliebten Stadtführungen durch die „rau(h)en Nächte“ Attendorns mit Peter „Pittjes“ Höffer als Nachtwächter, Dieter Auert als „der Karl“ und anderen statt. Und zwar am 28. und 29. Dezember.

Treffpunkt und Startzeit zu den beiden Rundgängen ist jeweils um 19 Uhr am Alter Markt. Die Führungen sind kostenlos. Kinder dürfen mit Laternen dem Nachtwächter zur Seite stehen.

