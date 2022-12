Kreis Olpe: Weber-Haus übernimmt Henke Bad und Heizung

Olpe/Hünsborn. Das Heizungs- und Sanitärunternehmen Henke aus Olpe schlüpft unter das Dach von WeberHaus Hünsborn. Wir erklären, warum?

Der Fertighaushersteller WeberHaus, u., a. mit Standort in Wenden-Hünsborn, übernimmt im Zuge einer Nachfolgeregelung zum 1. Januar 2023 die Mehrheitsanteile der Firma Henke Bad-Heizung GmbH aus Olpe.

Der bisherige Eigentümer und Geschäftsführer Stefan Henke steht für eine Übergangsphase noch zur Verfügung, um die Nachfolge und die Übergabe an die designierten Geschäftsleiter Daniel Benkel und Yannick Henke mitzugestalten. WeberHaus in einer Pressemitteilung zur Übernahme: „Mit dem regional tätigen Fachbetrieb für Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Solaranlagen werden wir sowohl im Neubau als auch im Bestand seine Kompetenz und Kapazitäten in diesen zukunftsweisenden Gewerken ausbauen. Das Unternehmen mit aktuell 22 Fachkräften und sechs Auszubildenden bleibt rechtlich eigenständig und agiert unabhängig am Markt. Neben der uneingeschränkten Bedienung der bisherigen Stammkundschaft wird Henke in Zukunft mit Erfahrung, Kapazität und Know-how bei verschiedenen Bauprojekten von WeberHaus mitwirken.“

Und weiter: „Aufgrund der guten Reputation sind wir von der Kompetenz und den Fähigkeiten überzeugt und freuen uns, dass wir in diesem für die Energiewende so wichtigen Bereich einen kompetenten und erfahrenen Partner an unserer Seite haben”, so Andreas Bayer, technischer Geschäftsführer von WeberHaus. Der Sanitär- und Heizungs-Fachbetrieb mit Kompetenz in den Bereichen Solar- und Lüftungstechnik, der 1946 gegründet wurde, hat auch soll den Fertighaushersteller zukünftig bei Bauvorhaben in der Region unterstützen.

Mit Henke Bad-Heizung erfolgt die dritte Übernahme innerhalb der letzten beiden Jahre. Bereits 2021 hat das Familienunternehmen WeberHaus die Firma Licht-Concept im Bereich Elektroinstallationen aus Walldürn und die Firma Möstel Bedachungen aus Kehl-Auenheim übernommen. Alle Firmen werden eigenständig weitergeführt.

