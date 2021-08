Der Schützenverein Welschen Ennest beim Bundesschützenfest in Medebach 2019: Sollten Frauen in den Schützenvereinen Mitglied werden dürfen?

Schützen-Check Kreis Olpe: Welche Rolle spielen Frauen in Schützenvereinen?

Kreis Olpe. Die meisten Schützenvereine im Kreis Olpe sind reine Männer-Clubs. Sollten künftig auch Frauen aufgenommen werden? Verraten Sie uns Ihre Meinung!

In den Satzungen vieler Schützenvereine ist festgeschrieben: Nur Männer dürfen Mitglied werden. Das gilt auch für die meisten Vereine aus dem Kreis Olpe. Aber ist diese Regel noch zeitgemäß? Nicht nur Gregor Kaiser und Jannik Schäfer diskutierten in einem Streitgespräch zu den Werten des Schützenwesens über diese Frage, auch in den sozialen Netzwerken sorgt das Thema für hitzige Debatten.

Wie sehen Sie das? Sollten Schützenvereine auch Frauen als vollwertige Mitglieder aufnehmen?

