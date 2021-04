Kreis Olpe: Wie trotzen die Vereine der Corona-Krise?

Kreis Olpe. Für die Vereine im Kreis Olpe ist Corona eine schwere Zeit. Viele nutzen aber digitale Wege. Die WP und Krombacher belohnen kreative Ideen.

Keine Konzerte und keine Theateraufführungen, keine Vogelschießen und keine Kappensitzungen, keine Fußballspiele und keine Seniorennachmittage – Corona zwingt die Vereine im Kreis Olpe schon seit mehr als einem Jahr vom Spielfeld an den Seitenrand. Viele haben sich seitdem digitale (Aus-)Wege zurück ins Geschehen gesucht, denn in einem sind sich alle einig: „Wir bleiben Verein(t)“.

Seit 75 Jahren berichtet die WESTFALENPOST im Kreis Olpe über die Vereinswelt, die aus dem gesellschaftlichen Leben zwischen Serkenrode und Hünsborn nicht wegzudenken ist. Trotz Corona wollen wir an dieser Tradition festhalten. Ganz bewusst setzen wir in unserem Jubiläumsjahr daher einen Schwerpunkt auf die Vereine. Sie sollen auch ohne öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen nicht in Vergessenheit geraten. Und mit der Aktion „Wir bleiben Verein(t)“ wollen wir ihnen – in Kooperation mit Krombacher als Partner vieler Vereine in der Region – auch darüber hinaus etwas Gutes tun.

Wer kann mitmachen?

Wir suchen die Vereine, die aus der Not eine Tugend gemacht haben: Wer der digitalen Welt offen gegenübersteht und sich dort eine Plattform gesucht hat, um das Vereinsleben auch ohne Veranstaltungen und persönliche Kontakte aufrechtzuerhalten, wird von uns belohnt. Sei es der Chor, der jetzt per Videokonferenz probt oder der Sportclub, dessen Mitglieder sich in Online-Wettbewerben messen. Sei es der Spielmannszug, der mit einem eigenen Youtube-Kanal ein wenig Schützenfest-Stimmung in die Wohnzimmer bringt oder der Karnevalsverein, der die Närrinnen und Narren mit lustigen Facebook-Videos durch die Session begleitet.

Dass viele Vereine die digitalen Möglichkeiten erkannt und für sich genutzt haben, davon ist Steffen Keller, Vorsitzender des Sängerkreises Bigge-Lenne überzeugt: „Das war und ist wichtig, damit der Kontakt untereinander nicht stirbt.“ Denn abgesehen von ein paar Wochen im Sommer sind seit mehr als einem Jahr keine Präsenz-Proben mehr möglich gewesen – von großen Konzerten ganz zu schweigen.

„Die Digitalisierung ist in allen Vereinen ein Thema, mit dem man sich vermehrt beschäftigt“, bestätigt Kreisoberst Markus Bröcher mit Blick auf das Schützenwesen. Zwar seien Videokonferenzen und Online-Aktionen, darin ist er sich mit Steffen Keller einig, nur ein Provisorium, das den direkten, persönlichen Kontakt nicht ersetzen könne. „Aber es ist natürlich eine Möglichkeit, das Vereinsleben aktiv zu halten und auch zu zeigen, dass man noch da ist.“

Wie können sich Vereine bewerben?

Für Ihren Verein ist das Internet längst kein Neuland mehr? Dann bewerben Sie sich. Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Wir bleiben Verein(t)“ an aktion-olpe@wp.de. Schreiben Sie uns darin in wenigen Sätzen, wie Sie das Vereinsleben auf digitalem Wege pflegen und stärken. Und schicken Sie gerne Fotos und Videos oder Links zu Ihren Online-Aktionen mit. Bitte vergessen Sie nicht, für Rückfragen einen Ansprechpartner mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer anzugeben. Einsendeschluss ist Freitag, 21. Mai.

Anschließend entscheidet eine Jury mit Vertretern der WP und der Krombacher Brauerei über die Gewinner, die im Juni – je nach den dann gültigen Corona-Regeln – ausgezeichnet werden sollen.

Was gibt es zu gewinnen?

Für die Gewinner stellt die Krombacher Brauerei attraktive Preise zur Verfügung: Der Sieger-Verein kann sich über 500 Euro für die Vereinskasse und einen Krombacher-Kühlschrank, gefüllt mit Produkten aus dem Krombacher-Sortiment, freuen.

Auf den zweiten Platz entfallen 300 Euro Preisgeld und drei Stehtische mit Sonnenschirmen für den Außenbereich. Für den Drittplatzierten gibt es 200 Euro für die Vereinskasse und einen Gutschein über 100 Liter aus dem Krombacher-Sortiment. Sollte ein Verein gewinnen, der sich hauptsächlich an Kinder richtet, kann der Gegenwert des Sachpreises auch ausgezahlt werden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen!