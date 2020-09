Finnentrop: Besucher nach Gaststätten-Besuch erkrankt

Kreis Olpe. Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Olpe ist zuletzt wieder gestiegen. Drei Patienten liegen im Krankenhaus, zwei müssen beatmet werden.

Seit dem vergangenen Wochenende wurden dem Gesundheitsamt insgesamt zehn neue Corona-Fälle gemeldet. Ein Schwerpunkt liegt derzeit im Raum Finnentrop, wo bei einigen Besuchern einer Gaststätte sowie deren Kontaktpersonen Infektionen mit dem Corona-Virus bestätigt wurden, teilte der Kreis Olpe am Montag mit. Drei betroffene Personen, alle älter als 70 Jahre, befinden sich in stationärer Behandlung, zwei davon müssen beatmet werden.

Die Fallzahl pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen liegt heute laut Daten des Robert-Koch-Instituts bei 10,4. Derzeit gelten 25 Personen als akut infiziert, 119 Personen befinden sich in Quarantäne.

„Die aktuellen Infektionen sowie Quarantänefälle sind in der Mehrzahl auf private Zusammenkünfte in Innenräumen zurückführen“, so Michael Färber, Fachbereichsleiter Jugend, Gesundheit und Soziales bei der Kreisverwaltung. „Wir appellieren an die Eigenverantwortung und die Vernunft jedes Einzelnen, Abstands- und Hygieneregeln sowie die Maskenpflicht einzuhalten und Menschenansammlungen, vor allem in Innenräumen, zu meiden.“