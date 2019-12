Kreis Olpe: Wo es an den Feiertagen frische Brötchen gibt

Wer am ersten oder zweiten Weihnachtstag frische Brötchen zum Frühstück haben möchte, dürfte es schwer haben. Viele Bäckereien im Kreis Olpe haben dann nämlich geschlossen. Doch wann haben unsere Bäckereien über Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr geöffnet? Hier eine Liste, wer wann im Kreis Olpe geöffnet hat. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Attendorn

Königs Brotkorb: Heiligabend und Silvester 6 bis 13 Uhr

Krüger’s Backhaus: Heiligabend 4 bis 12 Uhr, Silvester 4 bis 12.30 Uhr

Sangermann’s Backes: Heiligabend und Silvester 6 bis 12 Uhr

Café Hesse: Heiligabend 7 bis 13 Uhr, Silvester 7 bis 14 Uhr

Bäckerei Hesse (Ennest): Heiligabend und Silvester 6.30 bis 12.30 Uhr

Bäckerei Hesse im Rewe: Heiligabend 7 bis 14 Uhr, Silvester 7 bis 18 Uhr

Sondermann Brot (Kölner Str.): Heiligabend 6 bis 13 Uhr, 2. Weihnachtstag 8 bis 11 Uhr, Silvester 6 bis 14 Uhr

Finnentrop

Bäckerei Brinker (Heggen): Heiligabend und Silvester 5 bis 12 Uhr

Bäckerei Lennemann (Bahnhof, Lenhausen und Heggen): Heiligabend und Silvester 7 bis 12 Uhr

Bäckerei Hesse im Rewe: Heiligabend 7 bis 14 Uhr, Silvester 7 bis 18 Uhr

Lennestadt

Sangermann’s Backes (Bilstein): Heiligabend und Silvester 5.30 bis 12 Uhr

Bäckerei Hesse im Edeka Meggen: Heiligabend 6.30 bis 13 Uhr, Silvester 6.30 bis 14 Uhr

Bäckerei Hesse im Penny Elspe: Heiligabend und Silvester 6 bis 13 Uhr

Bäckerei Hesse im HIT: Heiligabend 7 bis 14 Uhr, Heiligabend 7 bis 16 Uhr

Bäckerei Hesse im Lennecenter: Heiligabend und Silvester 6 bis 13 Uhr

Café Hesse in Altenhundem: Heiligabend und Silvester 6.30 bis 13 Uhr

Bäckerei Brinker in Oberelspe: Heiligabend und Silvester 5 bis 12.30 Uhr

Kirchhundem

Bäckerei Poggel (Backstube, Neue Wiese 4): Heiligabend 6 bis 10 Uhr

Bäckerei Poggel (Würdinghauser Str. 42): Heiligabend und Silvester 6.30 bis 12 Uhr

Bäckerei Hesse: Heiligabend und Silvester 6.30 bis 12 Uhr

Bäckerei Hesse im Rewe: Heiligabend 7 bis 14 Uhr, Silvester 7 bis 18 Uhr

Wo bekommen Kunden an Weihnachten frische Brötchen? Die Westfalenpost hat nachgefragt. Foto: Bernd Weissbrod / dpa

Bäckerei Hesse in Welschen-Ennest: Heiligabend und Silvester 5 bis 10.30 Uhr

Olpe

Café Hesse (Martinstr. 31): Heiligabend und Silvester 6 bis 13 Uhr

Bäckerei Rötz: Heiligabend und Silvester 5 bis 13 Uhr

Bäckerei Hesse im Rewe: Heiligabend 7 bis 14 und Silvester 7 bis 18 Uhr

Bäckerei Junge: Heiligabend und Silvester 6.30 bis 12.30 Uhr

Bäckerei Rötz: Heiligabend und Silvester 5 bis 13 Uhr

Stadtbäckerei Hesse (Westfälische Str. 2): 6.30 bis 13 Uhr

Sangermann’s Backes (Winterbergstraße): Heiligabend und Silvester 6 bis 12.30 Uhr

Sangermann’s Backes (Kurfürst-Heinrich-Straße): Heiligabend und Silvester 6 bis 12.30 Uhr

Sangermann’s Backes (Oberveischede): Heiligabend und Silvester 5 bis 13 Uhr

Sangermann’s Backes (Rhode): Heiligabend und Silvester 6 bis 12 Uhr

Wenden

Bäckerei Junge: Heiligabend und Silvester 6 bis 12 Uhr

Bäckerei Hesse in Wenden: Heiligabend und Silvester 6 bis 12 Uhr

Bäckerei Hesse in Hillmicke: Heiligabend und Silvester 6.30 bis 11.30 Uhr

Bäckerei Hesse in Gerlingen: Heiligabend und Silvester 6 bis 12.30 Uhr

Sondermann Brot Gerlingen (Netto): Heiligabend 7 bis 14 und Silvester 7 bis 18 Uhr

Drolshagen

Bäckerei Voßhagen: Heiligabend und Silvester 5.30 bis 12.30 Uhr

Bäckerei Heller: Heiligabend und Silvester 5.30 bis 13 Uhr

Bäckerei Bernd Maiworm: Heiligabend und Silvester 5 bis 12 Uhr

Bäckerei Hesse: Heiligabend und Silvester 6 bis 12 Uhr

Bäckerei Sondermann: Heiligabend und Silvester 7 bis 12 Uhr

Sondermann Brot (Lidl): Heiligabend 7 bis 12, Silvester 7 bis 16 Uhr

Fazit: Die meisten Bäckereien, Geschäfte und Supermärkte haben an Heiligabend noch mindestens bis mittags ihre Türen geöffnet. Also am besten bis Heiligabend mit Backwaren eindecken. Und noch ein letzter Tipp: Tankstellen und Bäckerei-Filialen in Bahnhöfen dürfen auch an Feiertagen frische Brötchen anbieten. Ansonsten: Einfach selbst backen oder aufbacken!