Kreis Olpe: Zahl der Prostituierten hat stark zugenommen

Eine Prostituierte sitzt bei roter Beleuchtung auf einem Bett in einem Studio (Symbolbild).

Kreis Olpe. Die Zahl der Prostituierten im Kreis Olpe hat sich zuletzt mehr als verdoppelt. Die Daten zeigen aber auch noch andere überraschende Details.

Die Zahl der Prostituierten mit gültiger Anmeldung ist zuletzt in NRW auf 7419 gestiegen. Das geht aus den aktuellsten Zahlen des Statistischen Landesamtes IT.NRW hervor. Auch im Kreis Olpe hat sich die Zahl erhöht: Arbeiteten zu Stichtag 31. Dezember 2021 noch vier Prostituierte im Kreis Olpe, waren es zum 31. Dezember 2022 schon elf.

+++ Lesen Sie auch: Kleine Holly lag im Müll: Martin Rütter sucht ein Zuhause +++

Mit 39,7 Prozent hatten die in Nordrhein-Westfalen gemeldeten Prostituierten Ende 2022 am häufigsten eine rumänische Staatsangehörigkeit; 19,4 Prozent waren Deutsche. Am dritthäufigsten hatten Prostituierte die bulgarische Staatsangehörigkeit (12,1 Prozent); es folgten polnische (4,8 Prozent) und spanische (4,5 Prozent) Staatsangehörige. Wie die Zahlen belegen, haben alle im Kreis Olpe offiziell gemeldeten Prostituierte eine ausländische Staatsangehörigkeit.

+++ Lesen Sie auch: Stadtfest: Großer Ärger über Imbissbude vor eigenem Geschäft +++

Knapp vier Fünftel (78,4 Prozent) der angemeldeten Prostituierten waren zwischen 21 und 45 Jahren alt. 17,5 Prozent waren 45 Jahre alt oder älter und weitere 4,1 Prozent waren 18 bis 20 Jahre alt. Im Kreis Olpe waren alle Prostituierten zwischen 21 und 45 Jahre alt.

Die Ergebnisse der Statistik nach dem Prostituiertenschutzgesetzes basieren auf den Angaben der für die Anmeldungen zuständigen Behörden. Für die Prostituierten besteht seit dem 1. Juli 2017 eine Anmeldepflicht. Zur Zahl nicht angemeldeter Prostituierter liegen keine Angaben vor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe