Kreis Olpe: Zwei Fußgänger angefahren und verletzt

Kreis Olpe. Bei Unfällen in Olpe und Attendorn sind zwei Fußgänger so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Zwei Fußgänger sind im Kreis Olpe angefahren und dabei so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten, berichtet die Polizei am Freitag.

Ein 37-Jähriger überquerte am Freitag gegen 10.25 Uhr die Winterbergstraße in Olpe, als er von einem 83 Jahre alten Autofahrer, der mit seinem Wagen aus der Agathastraße abbog, übersehen wurde. Nach der Kollision musste der Fußgänger von einem Notarzt behandelt werden, der ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik brachte.

Bereits am Donnerstag wurde ein 65 Jahre alter Fußgänger in Attendorn gegen 14.50 Uhr von einem Transporter erfasst. Der Mann wollte die Kirche fotografieren, als er von dem rückwärts vom Alten Markt in die Wasserstraße einfahrenden Fahrzeug getroffen wurde und stürzte. Auch in diesem Fall hat der Fahrer (47) den Fußgänger übersehen. Der 65-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

