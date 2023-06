Kreis Olpe: Zwei verletzte Frauen bei Zweirad-Unfällen

Wenden/Meggen. Zwei Frauen verletzten sich am Wochenende. Eine Pedelec-Fahrer stürzte, die Sozia eines Rollerfahrers verletzte sich bei einem Unfall.

Ein Motorrollerunfall hat sich am Sonntag (25. Juni) um 20.40 Uhr auf der Hauptstraße in Wenden ereignet. Dabei befuhr ein 35-Jähriger mit einer 24-jährigen Sozia die Straße in Richtung Möllmicke. Als er beabsichtigte auf der Straße zu wenden, um wieder in Richtung Schönau zu fahren, verlor er laut Polizei die Kontrolle über den Roller und stürzte. Dabei wurde seine Beifahrerin verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

In Meggen verletzte sich am Sonntag (25. Juni) gegen 13 Uhr eine 59-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf der Dierkesstraße. Die Pedelec-Fahrerin befuhr die Straße bergab. Aufgrund einer Baustelle befand sich Schotter auf der Fahrbahn. Als die Radfahrerin bremste, verlor sie die Kontrolle über das Rad und stürzte. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem E-Bike entstand Sachschaden im zweistelligen Eurobereich.

