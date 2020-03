Offenbar explodieren die Kurzarbeiterzahlen auch im Bezirk der Arbeitsagentur Siegen-Olpe.

In einer aktuellen Presseerklärung teilt Agenturchefin Daniela Tomczak mit: „Für den März sind bis vergangen Freitag für den Agenturbezirk Siegen-Olpe ca. 4.600 Anzeigen zu Kurzarbeit eingegangen, die teils schon geprüft und erfasst sind, teils noch nicht.“ Vergleich zur Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009: Hier gab es im Jahr 2009 im Agenturbezirk Siegen-Olpe knapp 1.200 Anzeigen. Rund 39.000 Beschäftigte waren damals betroffen.

Riesenherausforderung

Ähnlich wie in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 versuchten jetzt wieder viele Unternehmen, mit dem Instrument Kurzarbeitergeld Beschäftigte zu halten und somit Arbeitslosigkeit zu verhindern. Aktuell stelle sich die Situation jedoch um ein Vielfaches herausfordernder dar: „Wir erleben eine Mischung aus Virus, Strukturwandel und Krise. War damals vor allem die Industrie von der krisenhaften Entwicklung betroffen, erkennen wir heute Meldungen von Kurzarbeit in nahezu allen Branchen: Der Gastronomie- und Tourismusbereich meldet ebenso Kurzarbeit wie Friseurstudios oder Automobilzulieferer“, erklärt Daniela Tomczak. Es sei davon auszugehen, dass die Zahl der Kurzarbeiter in der Spitze erheblich höher ausfallen werde als vor 12 Jahren.

Noch keine stabile Datenbasis

Eine stabile Datenbasis liege derzeit jedoch noch nicht vor. Planten Betriebe Kurzarbeit, so müssten sie dies zunächst bei der Agentur für Arbeit anzeigen. Ohne eine entsprechende Anzeige sei später keine Zahlung möglich. Tomczak: „Tritt die Kurzarbeit tatsächlich ein, kann der Betrieb innerhalb von drei Monaten die erforderliche Abrechnungsliste einreichen. Erst nach der Abrechnung haben wir endgültige Daten dazu, wie viele Personen genau von Kurzarbeit betroffen waren.“

An erster Stelle stehe für die Agentur jetzt „die schnelle und unbürokratische Bearbeitung der Anträge – denn die Leistungsauszahlung hat für uns oberste Priorität. Aus diesem Grund haben wir das zur Bearbeitung eingesetzte Personal vervielfacht: Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld sind eine Pflichtleistung. Wer einen Anspruch hat, erhält diese Leistung“, verspricht Tomczak.