Drei Stunden Partymusik, Blasmusik Crossover in Vollendung. Die Schweizer Band " Fäaschtbänkler" lieferten ab in der ausverkauften Sauerlandhalle. Mehr als 1000 Fans aus ganz Deutschland waren begeistert. Ein Auftakt nach Maß für das Kreismusikfest 2023, ausgerichtet vom Jubiläumsmusikverein Langenei (125 Jahre).

Kreismusikfest Kreismusikfest in Lennestadt: Das sind die schönsten Bilder

Lennestadt. Von Techno bis Pop: Die Band „Fäaschbänkler“ aus dem Dreiländereck bringt die Sauerlandhalle in Lennestadt am Freitagabend zum Beben.

Ihr Name steht für Volks-Pop-Musik 4.0, für Pop-Hardstyleblow mit Volksmusikinstrumenten, für rasante Medleys, randvolle Tanzflächen und ausverkaufte Säle. Die Band „Fäaschbänkler“ aus dem Dreiländereck brachte die Sauerlandhalle in Lennestadt am Freitagabend zum Beben. Ob Techno, Ska oder Pop, dann wieder klassischer Oberkrainer-Sound oder Stadion-Rock, es war ein famoser Ritt durch alle musikalischen Genres.

+++ Hier finden Sie die schönsten Fotos vom Kreismusikfest +++

Weit mehr als 1000 Fans aus ganz Deutschland und sogar aus den Niederlanden waren angereist, um die fünf Multimusiker live zu erleben und von der ersten Minute an Hits wie „Partyplanet“ oder „Humpa Humpa“ begeistert mitzusingen. Drei Stunden lang rissen die „Fäaschbänkler“ eine Riesenshow vom Zaun, die man erlebt haben muss. Toller Auftakt zum Kreismusikfest 2023, ausgerichtet vom Musikverein Langenei, der sich mit dem Partykonzert selbst ein klasse Geschenk zum 125-jährigen Bestehen machte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe