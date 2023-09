Mit rund 5000 Festzugteilnehmern und nochmals so vielen Zuschauern am Straßenrand war das Kreisschützenfest am Sonntag in Lenhausen das Mekka der Schützen aus dem gesamten Kreis und darüber hinaus.

Lenhausen. Der große Festzug stand am Sonntag im Mittelpunkt des Kreisschützenfestes in Lenhausen. Hier finden Sie die schönsten Bilder.

Mit der Totenehrung am Ehrenmal und dem feierlichen Festhochamt in der Kirche in Lenhausen begann der dritte Tag beim Kreisschützenfest. Nach dem Empfang der Ehrengäste im Schlosshof und dem Eintreffen der Gastvereine auf dem Lehmberg folgte der Abmarsch der neuen Kreismajestäten, des Kreisvorstands, der Ehrengäste und der Fahnen im Schlosshof.

Kreisschützenfest am Sonntag- Die schönsten Bilder Kreisschützenfest am Sonntag- Die schönsten Bilder Mit rund 5000 Festzugteilnehmern und nochmals so vielen Zuschauern am Straßenrand war das Kreisschützenfest am Sonntag in Lenhausen das Mekka der Schützen aus dem gesamten Kreis und darüber hinaus. Foto: Barbara Sander-Graetz

Höhepunkt war am Sonntag in Lenhausen der große Festzug mit Tausenden von Schützen. Es war ein imposantes Bild in dem kleinen Dorf.

