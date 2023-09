Kreisschützenfest: B 236 wird sechs Stunden voll gesperrt

Lenhausen/Kreis Olpe. Die B 236 in Lenhausen wird am 24. September komplett gesperrt. Das müssen Festbesucher, die mit dem Auto anreisen, wissen.

Anlässlich des Kreisschützenfestes vom 22. bis 24. September in Lenhausen wird die Ortsdurchfahrt (B 236) am Sonntag, 24. September, in der Zeit von 12 bis 18 Uhr für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Eine großzügige Umleitungsstrecke wird ab Finnentrop über Heggen und Plettenberg eingerichtet. Eine Beschreibung sowie eine Skizze der Umleitungsstrecke können unter www.ksf-olpe.de eingesehen werden. Sowohl den Festteilnehmern als auch den Besucherinnen und Besuchern wird die Einfahrt in den Ort Lenhausen ermöglicht.

Die Busunternehmen, die die Festteilnehmer zu diesem Ereignis bringen, werden gebeten, sich an der Einbahnstraßenregelung zu orientieren, die bereits allen Vereinen zur Weitergabe zugeleitet wurden. Busse, die vor Ort verbleiben, können am Sonntag auf der Freifläche im Industriegebiet Finnentrop-Frielentrop, Kalkofenstraße (oberhalb der Fa. Thema Form– & Federntechnologie GmbH & Co. KG, Industriestr. 43), parken.

Besucher werden gebeten, den Ort Lenhausen rechtzeitig anzufahren. Parkmöglichkeiten stehen im Ort nur begrenzt zur Verfügung, weitere sind im Industriegebiet Frielentrop. Um 13 Uhr wird Lenhausen auch für die Besucher geschlossen, um zum Start des Festzugs den Ort autofrei zu haben. Bezüglich der Parkmöglichkeiten bittet der ausrichtende Verein, die St. Anna – Schützenbruderschaft 1818 e. V. Lenhausen, die erwähnte Internetseite aufzusuchen und sich dort zu informieren. Sämtliche Parkmöglichkeiten für die jeweiligen Tage sind dort ausführlich beschrieben.

